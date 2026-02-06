https://ria.ru/20260206/saburov-2072806802.html
Сабуров планирует вылететь в Алма-Ату в ближайшее время
Комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в РФ, планирует вылететь в Алма-Ату в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2026
