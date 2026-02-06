Рейтинг@Mail.ru
Подписчики Сабурова спрашивают его, что будет дальше - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:49 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/saburov-2072779262.html
Подписчики Сабурова спрашивают его, что будет дальше
Подписчики Сабурова спрашивают его, что будет дальше - РИА Новости, 06.02.2026
Подписчики Сабурова спрашивают его, что будет дальше
Подписчики комика, ведущего интернет-шоу "ЧБД" ("Что было дальше?") Нурлана Сабурова, которому запретили на 50 лет приезжать в Россию, спрашивают его в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:49:00+03:00
2026-02-06T18:49:00+03:00
россия
нурлан сабуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072659210_81:335:845:765_1920x0_80_0_0_c281c2cdb132ca65d03e3c86205eca0b.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072776502.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072659210_96:347:835:901_1920x0_80_0_0_e9eddab5103c09588814b32c7a75410b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нурлан сабуров
Россия, Нурлан Сабуров
Подписчики Сабурова спрашивают его, что будет дальше

Подписчики комика Сабурова спрашивают, будет ли дальше сниматься его шоу

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКомик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подписчики комика, ведущего интернет-шоу "ЧБД" ("Что было дальше?") Нурлана Сабурова, которому запретили на 50 лет приезжать в Россию, спрашивают его в комментариях под постами в соцсетях: "Что будет дальше?".
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Подписчики после этой новости стали активно писать в комментариях под публикациями комика вопрос "Что будет дальше?". Кроме того, пользователей интересует, будет ли дальше сниматься шоу, если Сабурову запрещено въезжать в Россию в течение 50 лет.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова
Вчера, 18:39
 
РоссияНурлан Сабуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала