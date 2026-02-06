https://ria.ru/20260206/saburov-2072779262.html
Подписчики Сабурова спрашивают его, что будет дальше
2026-02-06T18:49:00+03:00
россия
нурлан сабуров
россия
россия, нурлан сабуров
Подписчики Сабурова спрашивают его, что будет дальше
Подписчики комика Сабурова спрашивают, будет ли дальше сниматься его шоу
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подписчики комика, ведущего интернет-шоу "ЧБД" ("Что было дальше?") Нурлана Сабурова, которому запретили на 50 лет приезжать в Россию, спрашивают его в комментариях под постами в соцсетях: "Что будет дальше?".
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию
на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Подписчики после этой новости стали активно писать в комментариях под публикациями комика вопрос "Что будет дальше?". Кроме того, пользователей интересует, будет ли дальше сниматься шоу, если Сабурову запрещено въезжать в Россию в течение 50 лет.