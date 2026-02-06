Подписчики Сабурова спрашивают его, что будет дальше

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Подписчики комика, ведущего интернет-шоу "ЧБД" ("Что было дальше?") Нурлана Сабурова, которому запретили на 50 лет приезжать в Россию, спрашивают его в комментариях под постами в соцсетях: "Что будет дальше?".

Подписчики после этой новости стали активно писать в комментариях под публикациями комика вопрос "Что будет дальше?". Кроме того, пользователей интересует, будет ли дальше сниматься шоу, если Сабурову запрещено въезжать в Россию в течение 50 лет.