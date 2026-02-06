В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нужно детально разобраться в обстоятельствах ситуации с комиком Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию, ведь причины официально не озвучили, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").

По словам Даванкова, он был неприятно удивлен новостью о запрете Сабурову на въезд.

"Личка и комментарии уже разрываются: люди не понимают, за что одного из самых популярных комиков, который не сказал про Россию ни одного плохого слова, выгоняют из страны",- сообщил парламентарий.