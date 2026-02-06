Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова - РИА Новости, 06.02.2026
18:39 06.02.2026
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова
россия, нурлан сабуров, владислав даванков, госдума рф
Россия, Нурлан Сабуров, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова

Вице-спикер ГД Даванков призвал детально разобраться в деле Нурлана Сабурова

Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нужно детально разобраться в обстоятельствах ситуации с комиком Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию, ведь причины официально не озвучили, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").
Ранее правоохранительные органы сообщили РИА Новости о том, что комику Нурлану Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию, решение принято в интересах нацбезопасности страны.
"Нужно детально разобраться в обстоятельствах. Пока причины официально не озвучили. Если окажется, что Нурлану запретили въезд из-за доносов, я считаю, что нужно разрешить ему жить и работать в России", — написал он в своем Telegram-канале.
По словам Даванкова, он был неприятно удивлен новостью о запрете Сабурову на въезд.
"Личка и комментарии уже разрываются: люди не понимают, за что одного из самых популярных комиков, который не сказал про Россию ни одного плохого слова, выгоняют из страны",- сообщил парламентарий.
Нурлан Сабуров: почему запретили въезд в Россию, что известно о стендап-комике
