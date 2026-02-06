https://ria.ru/20260206/saburov-2072776502.html
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова - РИА Новости, 06.02.2026
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова
Нужно детально разобраться в обстоятельствах ситуации с комиком Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию, ведь причины официально не озвучили,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:39:00+03:00
2026-02-06T18:39:00+03:00
2026-02-06T18:39:00+03:00
россия
нурлан сабуров
владислав даванков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072659081_50:25:856:478_1920x0_80_0_0_454410d4382ce771160957a18f0f3dd8.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072655989.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072659081_15:0:860:634_1920x0_80_0_0_faf9632ace4ee80302a417bf891edd41.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нурлан сабуров, владислав даванков, госдума рф
Россия, Нурлан Сабуров, Владислав Даванков, Госдума РФ
В Госдуме призвали детально разобраться в деле Сабурова
Вице-спикер ГД Даванков призвал детально разобраться в деле Нурлана Сабурова
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Нужно детально разобраться в обстоятельствах ситуации с комиком Нурланом Сабуровым, которому запретили въезд в Россию, ведь причины официально не озвучили, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди").
Ранее правоохранительные органы сообщили РИА Новости о том, что комику Нурлану Сабурову
30 января ввели запрет на въезд в Россию
, решение принято в интересах нацбезопасности страны.
"Нужно детально разобраться в обстоятельствах. Пока причины официально не озвучили. Если окажется, что Нурлану запретили въезд из-за доносов, я считаю, что нужно разрешить ему жить и работать в России", — написал он в своем Telegram-канале
.
По словам Даванкова, он был неприятно удивлен новостью о запрете Сабурову на въезд.
"Личка и комментарии уже разрываются: люди не понимают, за что одного из самых популярных комиков, который не сказал про Россию ни одного плохого слова, выгоняют из страны",- сообщил парламентарий.