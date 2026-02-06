Билеты на концерты Сабурова в Челябинске и Оренбурге снова продаются

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Билеты на мартовские концерты комика Нурлана Сабурова в Челябинске, Орске и Оренбурге снова появились в продаже на официальном сайте артиста, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, эти выступления находятся в разделе продаж на сайте комика. Однако несколько часов ранее при попытке купить билет сервис выдавал ошибку. На момент 16.00 мск билеты снова стали доступны для покупки, цены не превышают 7,5 тысячи рублей.