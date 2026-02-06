Рейтинг@Mail.ru
Билеты на концерты Сабурова в Челябинске и Оренбурге снова продаются - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:36 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/saburov-2072774851.html
Билеты на концерты Сабурова в Челябинске и Оренбурге снова продаются
Билеты на концерты Сабурова в Челябинске и Оренбурге снова продаются - РИА Новости, 06.02.2026
Билеты на концерты Сабурова в Челябинске и Оренбурге снова продаются
Билеты на мартовские концерты комика Нурлана Сабурова в Челябинске, Орске и Оренбурге снова появились в продаже на официальном сайте артиста, выяснило РИА... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:36:00+03:00
2026-02-06T18:36:00+03:00
россия
челябинск
орск
нурлан сабуров
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886499_0:114:3040:1824_1920x0_80_0_0_d3df26bc0ec31cdf09a63fb445948bdb.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072655989.html
россия
челябинск
орск
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886499_191:0:2850:1994_1920x0_80_0_0_fc86e626bb3592c2deb5dc1d58b3f3f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, челябинск, орск, нурлан сабуров, оренбург
Россия, Челябинск, Орск, Нурлан Сабуров, Оренбург
Билеты на концерты Сабурова в Челябинске и Оренбурге снова продаются

РИА Новости: билеты на концерты Сабурова в Челябинске и Орске снова продаются

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Билеты на мартовские концерты комика Нурлана Сабурова в Челябинске, Орске и Оренбурге снова появились в продаже на официальном сайте артиста, выяснило РИА Новости.
Сабуров планирует выступить 18 марта в Челябинске. 22 марта в Орске и 23 марта в Оренбурге. Как сообщало РИА Новости, билеты на эти концерты были сняты с продаж на сервисе "Яндекс. Афиша" после запрета на въезд артиста в страну.
По данным корреспондента РИА Новости, эти выступления находятся в разделе продаж на сайте комика. Однако несколько часов ранее при попытке купить билет сервис выдавал ошибку. На момент 16.00 мск билеты снова стали доступны для покупки, цены не превышают 7,5 тысячи рублей.
Также в разделе продаж числятся концерты в Златоусте и Магнитогорске, которые были запланированы на 19 и 20 марта. При нажатии на кнопку "Купить билет" всплывает окно с сообщением: "Продажи выключены".
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: что случилось
Вчера, 12:22
 
РоссияЧелябинскОрскНурлан СабуровОренбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала