Билеты на концерты Сабурова в Челябинске и Оренбурге снова продаются

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Билеты на мартовские концерты комика Нурлана Сабурова в Челябинске, Орске и Оренбурге снова появились в продаже на официальном сайте артиста, выяснило РИА Новости.
Сабуров планирует выступить 18 марта в Челябинске. 22 марта в Орске и 23 марта в Оренбурге. Как сообщало РИА Новости, билеты на эти концерты были сняты с продаж на сервисе "Яндекс. Афиша" после запрета на въезд артиста в страну.
По данным корреспондента РИА Новости, эти выступления находятся в разделе продаж на сайте комика. Однако несколько часов ранее при попытке купить билет сервис выдавал ошибку. На момент 16.00 мск билеты снова стали доступны для покупки, цены не превышают 7,5 тысячи рублей.
Также в разделе продаж числятся концерты в Златоусте и Магнитогорске, которые были запланированы на 19 и 20 марта. При нажатии на кнопку "Купить билет" всплывает окно с сообщением: "Продажи выключены".
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.