Более 25% билетов продали на концерт Сабурова в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 6 фев - РИА Новости. Более 25% билетов продано на стендап-концерт Нурлана Сабурова, который запланирован в Челябинске 18 марта, выяснило РИА Новости.

На сайте МТС Live Холл, где расположен концертный зал "Таганай" вместимостью 2,5 тысячи мест, указывается, что 18 марта 2026 года в 20.00 состоится StandUp-концерт Нурлана Сабурова . В настоящее время куплено 642 билета.

Стоимость билетов на концерт Сабурова составляет от 1700 рублей на балконе до 7400 рублей в партере.

В МТС Live Холл РИА Новости уточнили, что информации об отмене концерта нет.