https://ria.ru/20260206/saburov-2072731190.html
Более 25% билетов продали на концерт Сабурова в Челябинске
Более 25% билетов продали на концерт Сабурова в Челябинске - РИА Новости, 06.02.2026
Более 25% билетов продали на концерт Сабурова в Челябинске
Более 25% билетов продано на стендап-концерт Нурлана Сабурова, который запланирован в Челябинске 18 марта, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:22:00+03:00
2026-02-06T16:22:00+03:00
2026-02-06T16:22:00+03:00
россия
нурлан сабуров
мтс
общество
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886499_0:114:3040:1824_1920x0_80_0_0_d3df26bc0ec31cdf09a63fb445948bdb.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072724373.html
https://ria.ru/20260206/saburov-2072720282.html
россия
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886499_191:0:2850:1994_1920x0_80_0_0_fc86e626bb3592c2deb5dc1d58b3f3f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нурлан сабуров, мтс, общество, челябинск
Россия, Нурлан Сабуров, МТС, Общество, Челябинск
Более 25% билетов продали на концерт Сабурова в Челябинске
РИА Новости: в Челябинске продали более 25% билетов на концерт Сабурова в марте