Рейтинг@Mail.ru
Более 90 процентов билетов выкупили на концерт Сабурова в Оренбурге - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/saburov-2072724373.html
Более 90 процентов билетов выкупили на концерт Сабурова в Оренбурге
Более 90 процентов билетов выкупили на концерт Сабурова в Оренбурге - РИА Новости, 06.02.2026
Более 90 процентов билетов выкупили на концерт Сабурова в Оренбурге
Более 90% билетов выкуплено на концерт комика Нурлана Сабурова, который запланирован на концертной площадке "Марсово поле" в Оренбурге, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:52:00+03:00
2026-02-06T15:52:00+03:00
россия
оренбург
нурлан сабуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072630418_153:256:841:643_1920x0_80_0_0_b19e45176978390a2b83351167c893d6.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072655989.html
россия
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072630418_0:34:980:768_1920x0_80_0_0_9ec04166dd170561e5ed3e0c1c2a0774.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, оренбург, нурлан сабуров
Россия, Оренбург, Нурлан Сабуров
Более 90 процентов билетов выкупили на концерт Сабурова в Оренбурге

РИА Новости: на концерт Сабурова в Оренбурге выкупили более 90% билетов

© Фото : страница Нурлана Сабурова в соцсетиНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : страница Нурлана Сабурова в соцсети
Нурлан Сабуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 6 фев – РИА Новости. Более 90% билетов выкуплено на концерт комика Нурлана Сабурова, который запланирован на концертной площадке "Марсово поле" в Оренбурге, выяснило РИА Новости.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Концерт комика запланирован на 23 марта на площадке "Марсово поле" в Оренбурге, следует из данных сервиса "Яндекс. Афиша".
Стоимость билетов колеблется от 1,7 тысячи до 6,3 тысячи рублей.
По данным сервиса, из 740 посадочных мест не выкуплено 71. При этом в VIP-ложе уже нет свободных мест.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: что случилось
Вчера, 12:22
 
РоссияОренбургНурлан Сабуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала