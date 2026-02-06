Более 90 процентов билетов выкупили на концерт Сабурова в Оренбурге

УФА, 6 фев – РИА Новости. Более 90% билетов выкуплено на концерт комика Нурлана Сабурова, который запланирован на концертной площадке "Марсово поле" в Оренбурге, выяснило РИА Новости.

По данным сервиса, из 740 посадочных мест не выкуплено 71. При этом в VIP-ложе уже нет свободных мест.