Более 90 процентов билетов выкупили на концерт Сабурова в Оренбурге

Более 90% билетов выкуплено на концерт комика Нурлана Сабурова, который запланирован на концертной площадке "Марсово поле" в Оренбурге, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
УФА, 6 фев – РИА Новости. Более 90% билетов выкуплено на концерт комика Нурлана Сабурова, который запланирован на концертной площадке "Марсово поле" в Оренбурге, выяснило РИА Новости.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию
на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Концерт комика запланирован на 23 марта на площадке "Марсово поле" в Оренбурге
, следует из данных сервиса "Яндекс. Афиша".
Стоимость билетов колеблется от 1,7 тысячи до 6,3 тысячи рублей.
По данным сервиса, из 740 посадочных мест не выкуплено 71. При этом в VIP-ложе уже нет свободных мест.