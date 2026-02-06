Рейтинг@Mail.ru
В Орске продали более половины билетов на концерт Сабурова
15:38 06.02.2026
В Орске продали более половины билетов на концерт Сабурова
Более половины билетов продано на концерт комика Нурлана Сабурова, объявленный на концертной площадке в оренбургском Орске, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
орск, россия, нурлан сабуров, общество
Орск, Россия, Нурлан Сабуров, Общество
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
УФА, 6 фев – РИА Новости. Более половины билетов продано на концерт комика Нурлана Сабурова, объявленный на концертной площадке в оренбургском Орске, выяснило РИА Новости.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В концертно-досуговом центре "Молодежный" в Орске РИА Новости сообщали, что концерт комика запланирован на их площадке на 22 марта.
По данным сервиса "Яндекс. Афиша", билеты на концерт Сабурова в культурном центре "Молодежный" Орска все еще продаются, их стоимость от 1,7 тысячи до 7,5 тысячи рублей.
Также, по данным сервиса, уже выкуплены 422 из 800 мест.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ОрскРоссияНурлан СабуровОбщество
 
 
