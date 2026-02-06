Рейтинг@Mail.ru
Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/saburov-2072718070.html
Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России
Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России - РИА Новости, 06.02.2026
Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России
Комик Нурлан Сабуров подавал заявление о выдаче вида на жительство в России, но получил отказ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:30:00+03:00
2026-02-06T15:30:00+03:00
россия
нурлан сабуров
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886532_0:77:2487:1476_1920x0_80_0_0_c9a3c021ad9f4ac2141e543fbd6ab5da.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072655989.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017886532_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbcc8ee62c53cdf4747295267d030639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, нурлан сабуров, шереметьево (аэропорт)
Россия, Нурлан Сабуров, Шереметьево (аэропорт)
Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России

Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России, но получил отказ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров подавал заявление о выдаче вида на жительство в России, но получил отказ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сабурова в мае 2025 года оштрафовали на пять тысяч рублей за нахождение на территории Российской Федерации свыше 90 дней без продления срока временного пребывания. Правонарушение было выявлено при проверке соблюдения требований миграционного законодательства сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево".
Сабуров в ноябре 2024 года подавал заявление на выдачу вида на жительство в России, указано в материалах.
"Сабурову Н.А. отказано в выдаче вида на жительство в Российской Федерации", - говорится в документах.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: что случилось
Вчера, 12:22
 
РоссияНурлан СабуровШереметьево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала