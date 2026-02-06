Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров подавал заявление о выдаче вида на жительство в России, но получил отказ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Сабурову Н.А. отказано в выдаче вида на жительство в Российской Федерации", - говорится в документах.

В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.