Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России
Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России - РИА Новости, 06.02.2026
Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России
Комик Нурлан Сабуров подавал заявление о выдаче вида на жительство в России, но получил отказ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА... РИА Новости, 06.02.2026
россия
Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России
Комик Сабуров ранее подавал заявление на ВНЖ в России, но получил отказ
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров подавал заявление о выдаче вида на жительство в России, но получил отказ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Сабурова в мае 2025 года оштрафовали на пять тысяч рублей за нахождение на территории Российской Федерации свыше 90 дней без продления срока временного пребывания. Правонарушение было выявлено при проверке соблюдения требований миграционного законодательства сотрудниками ЛУ МВД России в аэропорту "Шереметьево".
".
Сабуров
в ноябре 2024 года подавал заявление на выдачу вида на жительство в России
, указано в материалах.
"Сабурову Н.А. отказано в выдаче вида на жительство в Российской Федерации", - говорится в документах.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.