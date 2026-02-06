Выступление Сабурова в Таиланде остается единственным доступным для россиян

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Единственное выступление комика Нурлана Сабурова, на которое россияне могут купить билет, - это концерт на Пхукете в Таиланде, он запланирован на 25 февраля, выяснило РИА Новости.

По данным корреспондента РИА Новости, концерт должен состояться на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость которой составляет 2 тысячи человек. За две с небольшим недели до концерта в продаже осталось чуть более 700 билетов. Продано более 60% билетов. Цены варьируются от 3 до 20 тысяч рублей.