Выступление Сабурова в Таиланде остается единственным доступным для россиян
14:36 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/saburov-2072702370.html
Выступление Сабурова в Таиланде остается единственным доступным для россиян
Выступление Сабурова в Таиланде остается единственным доступным для россиян - РИА Новости, 06.02.2026
Выступление Сабурова в Таиланде остается единственным доступным для россиян
Единственное выступление комика Нурлана Сабурова, на которое россияне могут купить билет, - это концерт на Пхукете в Таиланде, он запланирован на 25 февраля,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:36:00+03:00
2026-02-06T14:36:00+03:00
2026
РИА Новости
россия, нурлан сабуров, происшествия
Россия, Нурлан Сабуров, Происшествия
Выступление Сабурова в Таиланде остается единственным доступным для россиян

Выступление Сабурова на Пхукете остается единственным доступным для россиян

Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Нурлан Сабуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Единственное выступление комика Нурлана Сабурова, на которое россияне могут купить билет, - это концерт на Пхукете в Таиланде, он запланирован на 25 февраля, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, концерт должен состояться на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость которой составляет 2 тысячи человек. За две с небольшим недели до концерта в продаже осталось чуть более 700 билетов. Продано более 60% билетов. Цены варьируются от 3 до 20 тысяч рублей.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.
