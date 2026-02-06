https://ria.ru/20260206/saburov-2072702370.html
Выступление Сабурова в Таиланде остается единственным доступным для россиян
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Единственное выступление комика Нурлана Сабурова, на которое россияне могут купить билет, - это концерт на Пхукете в Таиланде, он запланирован на 25 февраля, выяснило РИА Новости.
По данным корреспондента РИА Новости, концерт должен состояться на площадке Royal Phuket City Hotel, вместимость которой составляет 2 тысячи человек. За две с небольшим недели до концерта в продаже осталось чуть более 700 билетов. Продано более 60% билетов. Цены варьируются от 3 до 20 тысяч рублей.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запрещен въезд в Россию
на 50 лет, запрет введен 30 января в интересах нацбезопасности страны. Сабуров
получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги, - только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей. Он также пытался легализовать доход через посредников, нарушавших закон.