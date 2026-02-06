https://ria.ru/20260206/saburov-2072699784.html
Площадка в Орске вернет деньги покупателям после отмены концерта Сабурова
Площадка в Орске вернет деньги покупателям после отмены концерта Сабурова - РИА Новости, 06.02.2026
Площадка в Орске вернет деньги покупателям после отмены концерта Сабурова
Жители оренбургского Орска, купившие билеты на мартовский концерт комика Нурлана Сабурова в кассах культурно-досугового центра "Молодежный", смогут полностью... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:25:00+03:00
2026-02-06T14:25:00+03:00
2026-02-06T14:25:00+03:00
орск
россия
нурлан сабуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072634046_240:316:888:680_1920x0_80_0_0_570b95300f086d475146211ce6244bcd.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072655989.html
https://ria.ru/20260206/saburov-2072697822.html
орск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072634046_137:309:928:902_1920x0_80_0_0_aecee7f91648225946d2ae48c505492b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, россия, нурлан сабуров
Орск, Россия, Нурлан Сабуров
Площадка в Орске вернет деньги покупателям после отмены концерта Сабурова
Площадка в Орске вернет деньги покупателям после отмены концерта комика Сабурова
УФА, 6 фев – РИА Новости. Жители оренбургского Орска, купившие билеты на мартовский концерт комика Нурлана Сабурова в кассах культурно-досугового центра "Молодежный", смогут полностью вернуть свои деньги, сообщила РИА Новости гендиректор орской концертной площадки Оксана Костырева.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию
на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.
Костырева рассказала агентству, что концертно-досуговый центр "Молодежный" и организаторы концертов Сабурова
составили договор о его выступлении в Орске
на 22 марта.
"Про отмену концерта мы пока ничего не знаем. О том, что случилось, про запрет на 50 лет мы тоже узнали из интернета, к нам организаторы еще не звонили. Насчет проданных билетов. Мы вернем 100-процентную стоимость билетов тем, кто приобрел их в кассе нашего центра. Хочу, чтобы не было паники, и все понимали, эти деньги хранятся до выступления артиста, никуда не исчезают. К другим площадкам и кассам мы отношения не имеем", - пояснила собеседница агентства.
Она отметила, что когда организаторы официально отменят концерт Сабурова, специалисты центра сами обзвонят каждого покупателя и пояснят, как сдать билеты. "Именно поэтому выгодно покупать билеты в кассах концертных площадок, где планируются выступления артистов. У нас нет всяких пошлин, надбавок, и мы возвращаем полную стоимость", - добавила Костырева.
По ее словам, площадка центра "Молодежный" в Орске, где запланировано выступление Сабурова, рассчитана на 800 мест. "У нас нет точной информации, сколько всего билетов продано, но точно больше половины", - пояснила она.
Другой представитель центра рассказал РИА Новости алгоритм их дальнейших действий в случае официальной отмены концерта. "Мы с ними подписали договор, там, конечно же, прописаны всякие случаи. Наши юристы изучат документы, сможем ли мы вернуть неустойку за форс-мажор. В любом случае после того, как все прояснится, обратимся в суд. Мы ведь тоже понесем потери", - сказал собеседник агентства.