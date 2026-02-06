Площадка в Орске вернет деньги покупателям после отмены концерта Сабурова

УФА, 6 фев – РИА Новости. Жители оренбургского Орска, купившие билеты на мартовский концерт комика Нурлана Сабурова в кассах культурно-досугового центра "Молодежный", смогут полностью вернуть свои деньги, сообщила РИА Новости гендиректор орской концертной площадки Оксана Костырева.

В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей.

Костырева рассказала агентству, что концертно-досуговый центр "Молодежный" и организаторы концертов Сабурова составили договор о его выступлении в Орске на 22 марта.

"Про отмену концерта мы пока ничего не знаем. О том, что случилось, про запрет на 50 лет мы тоже узнали из интернета, к нам организаторы еще не звонили. Насчет проданных билетов. Мы вернем 100-процентную стоимость билетов тем, кто приобрел их в кассе нашего центра. Хочу, чтобы не было паники, и все понимали, эти деньги хранятся до выступления артиста, никуда не исчезают. К другим площадкам и кассам мы отношения не имеем", - пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что когда организаторы официально отменят концерт Сабурова, специалисты центра сами обзвонят каждого покупателя и пояснят, как сдать билеты. "Именно поэтому выгодно покупать билеты в кассах концертных площадок, где планируются выступления артистов. У нас нет всяких пошлин, надбавок, и мы возвращаем полную стоимость", - добавила Костырева.

По ее словам, площадка центра "Молодежный" в Орске, где запланировано выступление Сабурова, рассчитана на 800 мест. "У нас нет точной информации, сколько всего билетов продано, но точно больше половины", - пояснила она.