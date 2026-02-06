Рейтинг@Mail.ru
Юрист оценил шансы Сабурова оспорить через суд запрет на въезд в Россию - РИА Новости, 06.02.2026
14:20 06.02.2026
Юрист оценил шансы Сабурова оспорить через суд запрет на въезд в Россию
Комик Нурлан Сабуров может через суд оспорить решение о запрете въезда в Россию на 50 лет, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. РИА Новости, 06.02.2026
россия, нурлан сабуров, происшествия
Россия, Нурлан Сабуров, Происшествия
Юрист оценил шансы Сабурова оспорить через суд запрет на въезд в Россию

Адвокат Зернов: Сабуров может через суд оспорить запрет въезда в РФ

Статуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров может через суд оспорить решение о запрете въезда в Россию на 50 лет, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.
"Данное решение может быть оспорено в суде, но практика удовлетворения подобных исков практически нулевая", - рассказал собеседник агентства.
В пятницу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию на 50 лет, решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Кроме того, комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет: что случилось
Россия Нурлан Сабуров Происшествия
 
 
