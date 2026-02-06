https://ria.ru/20260206/saburov-2072697822.html
Юрист оценил шансы Сабурова оспорить через суд запрет на въезд в Россию
Юрист оценил шансы Сабурова оспорить через суд запрет на въезд в Россию - РИА Новости, 06.02.2026
Юрист оценил шансы Сабурова оспорить через суд запрет на въезд в Россию
Комик Нурлан Сабуров может через суд оспорить решение о запрете въезда в Россию на 50 лет, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. РИА Новости, 06.02.2026
Юрист оценил шансы Сабурова оспорить через суд запрет на въезд в Россию
