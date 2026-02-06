Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет
06.02.2026
12:00 06.02.2026
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет - РИА Новости, 06.02.2026
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет
Комик Нурлан Сабуров не может улететь из аэропорта Внуково в Дубай, поскольку у него якобы нет денег на обратный билет, сообщает Life.
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет

МОСКВА, 6 февраля - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров не может улететь из аэропорта Внуково в Дубай, поскольку у него якобы нет денег на обратный билет, сообщает Life.
По информации издания, воздушные маршалы из ОАЭ уже отправились за стендапером. Сабуров ожидает сопровождающих в зоне депортации аэропорта, уточняется в материале.
Life также отмечает, что накануне его жена Диана устроила распродажу своих брендовых вещей, среди которых сумочка Hermes Herbag за 120 тысяч рублей и сумка Jacquemus за 40 тысяч рублей.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Как пояснили агентству, решение приняли в интересах нацбезопасности страны. В частности, что комик пытался отмывать заработанные в России деньги через посредников. При этом, указывается, что юморист владеет в стране имуществом более чем на 60 миллионов рублей.
Комик Сабуров отказывался от российского гражданства, опасаясь санкций
