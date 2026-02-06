https://ria.ru/20260206/saburov-2072646117.html
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет - РИА Новости, 06.02.2026
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет
Комик Нурлан Сабуров не может улететь из аэропорта Внуково в Дубай, поскольку у него якобы нет денег на обратный билет, сообщает Life. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:00:00+03:00
2026-02-06T12:00:00+03:00
2026-02-06T12:00:00+03:00
россия
дубай
оаэ
нурлан сабуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072635908_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_227dd7c53b6c3f72b489336ae24e5ae9.jpg
https://ria.ru/20260206/saburov-2072638721.html
россия
дубай
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072635908_196:0:1280:813_1920x0_80_0_0_8f6654b787e0b3d9a7dd3a7575837cb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дубай, оаэ, нурлан сабуров
Россия, Дубай, ОАЭ, Нурлан Сабуров
СМИ: Сабуров после задержания во Внуково не нашел денег на обратный билет
Life: комик Нурлан Сабуров не может вылететь из Внуково из-за нехватки денег