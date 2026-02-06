Рейтинг@Mail.ru
11:43 06.02.2026 (обновлено: 12:27 06.02.2026)
Комик Сабуров отказывался от российского гражданства, опасаясь санкций
Комик Сабуров отказывался от российского гражданства, опасаясь санкций
россия, нурлан сабуров
Россия, Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026
Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров отказывался от гражданства России, опасаясь санкций, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Нурлан Сабуров ссылался на коммерческие риски и отказывался от российского гражданства, опасаясь санкций", - сказал собеседник агентства.
