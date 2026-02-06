https://ria.ru/20260206/saburov-2072632031.html
Сабуров после прилета в Москву пытался связаться с кем-то по телефону
Сабуров после прилета в Москву пытался связаться с кем-то по телефону - РИА Новости, 06.02.2026
Сабуров после прилета в Москву пытался связаться с кем-то по телефону
Комик Нурлан Сабуров после прилета в аэропорт "Внуково" сразу пытался связаться с кем-то по телефону, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T11:10:00+03:00
2026-02-06T11:10:00+03:00
2026-02-06T12:28:00+03:00
россия
нурлан сабуров
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072633556_243:0:1000:426_1920x0_80_0_0_900ea5d11bfa05d4bf69bbbe17e4742f.jpg
https://ria.ru/20260129/saburov-2071055363.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072633556_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_0ffc278c84ac5394437f9a511b50d8ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нурлан сабуров, происшествия
Россия, Нурлан Сабуров, Происшествия
Сабуров после прилета в Москву пытался связаться с кем-то по телефону
РИА Новости: Сабуров после прилета во Внуково звонил кому-то