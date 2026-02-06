https://ria.ru/20260206/saburov-2072627472.html
Комик Сабуров владеет в России имуществом на 60 миллионов рублей
Комик Нурлан Сабуров владеет в России имуществом более чем на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2026
происшествия
россия
нурлан сабуров
россия
