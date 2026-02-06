Рейтинг@Mail.ru
Комик Сабуров владеет в России имуществом на 60 миллионов рублей - РИА Новости, 06.02.2026
10:54 06.02.2026
Комик Сабуров владеет в России имуществом на 60 миллионов рублей
Комик Нурлан Сабуров владеет в России имуществом более чем на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.02.2026
происшествия, россия, нурлан сабуров
Происшествия, Россия, Нурлан Сабуров
Нурлан Сабуров. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Комик Нурлан Сабуров владеет в России имуществом более чем на 60 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Сабуров владеет имуществом на сумму свыше 60 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Комик Нурлан Сабуров в аэропорту Внуково. 6 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Вчера, 10:39
 
ПроисшествияРоссияНурлан Сабуров
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
