"Пора капитулировать". Слова Рютте об Украине поразили пользователей Сети - РИА Новости, 06.02.2026
21:20 06.02.2026
"Пора капитулировать". Слова Рютте об Украине поразили пользователей Сети
"Пора капитулировать". Слова Рютте об Украине поразили пользователей Сети - РИА Новости, 06.02.2026
"Пора капитулировать". Слова Рютте об Украине поразили пользователей Сети
Читателей японской газеты Sankei Shimbun поразило заявление генерального секретаря НАТО Марк Рютте о том, что достижение мирного соглашения по урегулированию... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T21:20:00+03:00
2026-02-06T21:20:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
марк рютте
нато
мирный план сша по украине
украина
киев
россия
в мире, украина, киев, россия, марк рютте, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Марк Рютте, НАТО, Мирный план США по Украине

"Пора капитулировать". Слова Рютте об Украине поразили пользователей Сети

© REUTERS / Anatolii StepanovМарк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Марк Рютте во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Читателей японской газеты Sankei Shimbun поразило заявление генерального секретаря НАТО Марк Рютте о том, что достижение мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине потребует принятия трудных решений.
"Дела на фронте обстоят куда хуже, чем нас в этом заверяет Киев. Поэтому Марк Рютте говорит о трудных решениях. Если бы Украина имела хоть какой-то шанс на победу, ее бы поддержали. А сейчас играть уже нечем", — отметил читатель.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
На Украине сделали громкое заявление о территориальных уступках
Вчера, 20:28
"Единственный способ положить конфликту конец — это если Украина согласится на предложенные ей условия мира", — написал другой.
"Да ни о каких трудных решениях речь не идет. Просто Киев требует заведомо невыполнимое, поэтому и переговоры затягиваются. Такие решения могли принять лишь те люди, которые сидят в тепле и безопасности, и не рискуют ровным счетом ничем, ни шкурой, ни имуществом. В очередной раз убеждаюсь — киевским властям плевать на собственный народ", — обрушился с критикой другой комментатор.
"Киеву пора осознать — подкрепления не прибудут на помощь. Делать нечего, пора капитулировать", — резюмировал еще один пользователь.
Во вторник Рютте выступал с трибуны украинского парламента в ходе своего визита в Киев. В эфире телеканала "Рада" были видны наполовину пустые ряды кресел и небольшое количество депутатов. Среди прочего он объявил, что иностранные войска появятся на Украине сразу же после заключения мирного соглашения.
В МИД России ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем и чреват резкой эскалацией. Слова о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию по Украине, в том числе участвует в обсуждении предложенного США мирного плана. При этом желание Киева договариваться под вопросом. В Кремле указывали, что киевскому режиму пора начать договариваться, и наступательные действия российских войск —то именно принуждение к мирному решению.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступает в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
"Поставить на колени". Речь Рютте в Раде вызвала переполох на Западе
4 февраля, 22:53
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаКиевРоссияМарк РюттеНАТОМирный план США по Украине
 
 
