04:03 06.02.2026 (обновлено: 10:59 06.02.2026)
Эксперт назвал одну из самых доступных рыб в России
Эксперт назвал одну из самых доступных рыб в России
Эксперт назвал одну из самых доступных рыб в России

Продажа рыбы
Продажа рыбы. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Минтай является уникальным источником белка, так как он не выращивается искусственно и при этом доступнее другой рыбы, заявил РИА Новости президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.
"Минтай - уникальная рыба. И вот в таком, если позволите, глобальном смысле, она уникальна в том плане, что это дикий, природный белок, который выращен без участия человека", - сказал он на деловой сессии Ассоциации добытчиков минтая по развитию рыбного рынка.
Президент АДМ отметил, что в этом и состоит отличие минтая от других источников белка, таких как курица и аквакультура - они выращиваются искусственно.
"Немаловажное преимущество минтая - это доступная цена в сравнении с другими видами рыбы. В России минтай входит в топ самых доступных видов рыбы по цене", - подчеркнул Буглак.
Кроме того, он назвал эту рыбу диетической, потому что в ней на 100 грамм продукта содержится 20 грамм белка и 1 грамм жира.
Также, по словам Буглака, минтай универсален для переработки, его можно использовать для производства широкой линейки продуктов, в том числе филе, продукции в панировке, полуфабрикатов и специй.
Минтай - самая массовая рыба России. Его доля в национальном вылове превышает 40%, а в прошлом году российские рыбаки установили рекорд, добыв 2,2 миллиона тонн минтая.
ЭкономикаРоссия
 
 
