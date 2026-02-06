https://ria.ru/20260206/rumyniya-2072727346.html
В Румынии назвали утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ
В Румынии назвали утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ - РИА Новости, 06.02.2026
В Румынии назвали утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ
Министр обороны Румынии Раду Мируцэ назвал утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ. РИА Новости, 06.02.2026
В Румынии назвали утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ
Министр обороны Румынии назвал утопией создание стены дронов для защиты границ