В Румынии назвали утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ - РИА Новости, 06.02.2026
16:04 06.02.2026
В Румынии назвали утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ
Министр обороны Румынии Раду Мируцэ назвал утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ. РИА Новости, 06.02.2026
в мире, румыния, польша, дунай (река), нато
В мире, Румыния, Польша, Дунай (река), НАТО
В Румынии назвали утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ

Министр обороны Румынии назвал утопией создание стены дронов для защиты границ

Женщина с флагом Румынии
Женщина с флагом Румынии - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Женщина с флагом Румынии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Министр обороны Румынии Раду Мируцэ назвал утопией идею создания "стены дронов" для защиты границ.
"У нас пока нет стены. В Польше нет стены, как и в Скандинавских странах. Эта стена из дронов, когда кто-то, как в компьютерной игре, создает занавес, через который абсолютно ничего не проходит, — это утопия. Такого не существует", - заявил Мируцэ в интервью телеканалу Digi 24.
По его словам, система противодействия БПЛА работоспособна, но интеграция ее в национальную систему еще требует доработки. "Вы должны понимать, что мы не говорим о системе, которая охватывает все. Я имею в виду, мы не говорим, что завтра проблем не будет", - пояснил министр.
Мируцэ отметил, что защита населенных пунктов обеспечивается, наземная техника перемещается в зависимости от того, как оценивается ситуация на другом берегу Дуная. "У нас есть постоянные эскадрильи истребителей, которые при определенных сценариях поднимаются с земли. Мы охватываем значительную часть ситуаций", - заключил он.
Ранее НАТО усилило мониторинг воздушного пространства над Румынией, развернув дополнительные системы раннего предупреждения. Румынский парламент в мае 2025 года принял закон, дающий право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны.
