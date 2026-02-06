https://ria.ru/20260206/rumynija-2072773109.html
В Румынии 11 человек умерли из-за гриппа за неделю
Число жертв гриппа в Румынии с начала декабря выросло до 68, из них 11 скончались за последнюю неделю, сообщила пресс-служба Национального института... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:29:00+03:00
