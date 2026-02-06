Рейтинг@Mail.ru
В Румынии 11 человек умерли из-за гриппа за неделю - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 06.02.2026 (обновлено: 18:30 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/rumynija-2072773109.html
В Румынии 11 человек умерли из-за гриппа за неделю
В Румынии 11 человек умерли из-за гриппа за неделю - РИА Новости, 06.02.2026
В Румынии 11 человек умерли из-за гриппа за неделю
Число жертв гриппа в Румынии с начала декабря выросло до 68, из них 11 скончались за последнюю неделю, сообщила пресс-служба Национального института... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:29:00+03:00
2026-02-06T18:30:00+03:00
в мире
румыния
бухарест
констанца
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:55:3072:1782_1920x0_80_0_0_df25af8e8a06118899682a299cf37e70.jpg
https://ria.ru/20260206/privivka-2072589949.html
румыния
бухарест
констанца
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934981341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4861c5f696183dd5df0ac343f95ca3d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, бухарест, констанца
В мире, Румыния, Бухарест, Констанца
В Румынии 11 человек умерли из-за гриппа за неделю

В Румынии 11 человек умерли из-за гриппа за неделю, с начала декабря погибло 68

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Коридор в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 6 фев - РИА Новости. Число жертв гриппа в Румынии с начала декабря выросло до 68, из них 11 скончались за последнюю неделю, сообщила пресс-служба Национального института общественного здоровья (INSP).
"За неделю было подтверждено 11 смертей, вызванных вирусом гриппа, в результате чего общее число смертей с начала сезона достигло 68. По всей стране зарегистрировано 9039 клинических случаев гриппа, что в 1,6 раза больше, чем в среднем за последние 5 сезонов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте института.
Пациенты с гриппом были зарегистрированы во всех уездах, большинство пациентов проживают в городах Бухарест, Прахова и Констанца.
По данным Национального электронного реестра вакцинации, вакцинацию от гриппа прошли около 1,3 миллиона граждан Румынии.
Медработник с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Врач рассказала, есть ли смысл сейчас делать прививку от гриппа
Вчера, 03:05
 
В миреРумынияБухарестКонстанца
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала