Суд арестовал мужчину, задержанного после перестрелки на Рублевке
06.02.2026 - Замоскворецкий суд Москвы арестовал задержанного после перестрелки на Рублевке Алексея Ланчикова до 3 апреля, он обвиняется в убийстве и хранении оружия
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал задержанного после перестрелки на Рублевке Алексея Ланчикова до 3 апреля, он обвиняется в убийстве и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Ланчикову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 апреля", - огласила решение судья.
Ланчикову предъявлено обвинение по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 и части 4 статьи 222 УК РФ
в убийстве и незаконном хранении оружия.
Ходатайство следователя об избрании ему ареста было рассмотрено судом за 10 минут. Сам Ланчиков полностью признал вину и не возражал против содержания под стражей.
По данным следствия, Ланчиков с подельником в конце января в Пензе
похитили 39-летнего мужчину и убили его. Бросившись в бега, они сели в такси в Сызрани Самарской области
и доехали до Москвы
, где, отказавшись платить водителю 85 тысяч рублей, застрелили его – тело обнаружили на парковке на Большой Филевской улице.
В ходе задержания на Рублевском шоссе
фигуранты вступили в перестрелку с полицейскими, в результате чего один преступник был ликвидирован, Ланчикова задержали. На допросе он заявил, что таксиста убил его подельник.