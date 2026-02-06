Алексей Ланчиков во время избрания меры пресечения в Замоскворецком суде Москвы

Суд арестовал мужчину, задержанного после перестрелки на Рублевке

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы арестовал задержанного после перестрелки на Рублевке Алексея Ланчикова до 3 апреля, он обвиняется в убийстве и хранении оружия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Ланчикову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 апреля", - огласила решение судья.

Ланчикову предъявлено обвинение по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 и части 4 статьи 222 УК РФ в убийстве и незаконном хранении оружия.

Ходатайство следователя об избрании ему ареста было рассмотрено судом за 10 минут. Сам Ланчиков полностью признал вину и не возражал против содержания под стражей.

По данным следствия, Ланчиков с подельником в конце января в Пензе похитили 39-летнего мужчину и убили его. Бросившись в бега, они сели в такси в Сызрани Самарской области и доехали до Москвы , где, отказавшись платить водителю 85 тысяч рублей, застрелили его – тело обнаружили на парковке на Большой Филевской улице.