Представители ОБСЕ не встречались с Рубио перед поездкой в Москву
Представители ОБСЕ не встречались с Рубио перед поездкой в Москву - РИА Новости, 06.02.2026
Представители ОБСЕ не встречались с Рубио перед поездкой в Москву
Госсекретарь США Марко Рубио не нашел времени для встречи с представителями ОБСЕ перед их поездкой в Москву и Киев, заявил на пресс-конференции действующий... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:44:00+03:00
2026-02-06T19:44:00+03:00
2026-02-06T19:44:00+03:00
в мире
сша
москва
киев
марко рубио
обсе
сша
москва
киев
в мире, сша, москва, киев, марко рубио, обсе
В мире, США, Москва, Киев, Марко Рубио, ОБСЕ
Представители ОБСЕ не встречались с Рубио перед поездкой в Москву
Кассис: Рубио не смог встретиться с представителями ОБСЕ перед поездкой в Москву