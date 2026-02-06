Рейтинг@Mail.ru
Представители ОБСЕ не встречались с Рубио перед поездкой в Москву - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/rubio-2072786560.html
Представители ОБСЕ не встречались с Рубио перед поездкой в Москву
Представители ОБСЕ не встречались с Рубио перед поездкой в Москву - РИА Новости, 06.02.2026
Представители ОБСЕ не встречались с Рубио перед поездкой в Москву
Госсекретарь США Марко Рубио не нашел времени для встречи с представителями ОБСЕ перед их поездкой в Москву и Киев, заявил на пресс-конференции действующий... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:44:00+03:00
2026-02-06T19:44:00+03:00
в мире
сша
москва
киев
марко рубио
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:260:1694:1213_1920x0_80_0_0_1b6f48a68fe044e1c7720c8d41edecc3.jpg
https://ria.ru/20260206/kassis-2072783430.html
сша
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072306246_0:226:1694:1497_1920x0_80_0_0_d468a8154257cdf7508e89cc558a1044.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, киев, марко рубио, обсе
В мире, США, Москва, Киев, Марко Рубио, ОБСЕ
Представители ОБСЕ не встречались с Рубио перед поездкой в Москву

Кассис: Рубио не смог встретиться с представителями ОБСЕ перед поездкой в Москву

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио не нашел времени для встречи с представителями ОБСЕ перед их поездкой в Москву и Киев, заявил на пресс-конференции действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.
"Мы отправились к госсекретарю Марко Рубио, чтобы попросить организовать встречу. Она должна была состояться… в среду, но в тот же день в Вашингтоне была организована важная конференция, так что он (Рубио - ред.) не смог на нее прийти. Мы договорились отложить эту встречу", - сказал он на пресс-конференции.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Председатель ОБСЕ назвал цель визита в Москву
Вчера, 19:25
 
В миреСШАМоскваКиевМарко РубиоОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала