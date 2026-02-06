Сложные переговоры не мешают цели по снижению ядерных рисков, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что сложный характер переговоров по контролю над вооружениями не должен препятствовать работе по снижению глобальных ядерных рисков, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио.