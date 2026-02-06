https://ria.ru/20260206/rubio-2072714679.html
Сложные переговоры не мешают цели по снижению ядерных рисков, заявил Рубио
Соединенные Штаты считают, что сложный характер переговоров по контролю над вооружениями не должен препятствовать работе по снижению глобальных ядерных рисков,... РИА Новости, 06.02.2026
Рубио: сложные переговоры не должны мешать работе по снижению ядерных рисков