15:21 06.02.2026 (обновлено: 15:27 06.02.2026)
Сложные переговоры не мешают цели по снижению ядерных рисков, заявил Рубио
Сложные переговоры не мешают цели по снижению ядерных рисков, заявил Рубио
сша, в мире, марко рубио, договор снв-3
США, В мире, Марко Рубио, Договор СНВ-3
Сложные переговоры не мешают цели по снижению ядерных рисков, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты считают, что сложный характер переговоров по контролю над вооружениями не должен препятствовать работе по снижению глобальных ядерных рисков, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио.
"Однако то, что задача является сложной, не означает, что мы не должны к ней стремиться или соглашаться на меньшее", - написал Рубио в статье об истечении срока действия ДСНВ.
Глава американской дипломатии добавил, что США делают "первые шаги" к будущему, в котором глобальная ядерная угроза будет снижена "в реальности, а не только на бумаге", и выразил надежду, что к этим усилиям присоединятся и другие страны.
