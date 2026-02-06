Рейтинг@Mail.ru
Обсуждение нового договора на смену ДСНВ требует времени, заявил Рубио
15:17 06.02.2026 (обновлено: 15:19 06.02.2026)
Обсуждение нового договора на смену ДСНВ требует времени, заявил Рубио
в мире, сша, договор снв-3
В мире, США, Договор СНВ-3
Обсуждение нового договора на смену ДСНВ требует времени, заявил Рубио

Рубио: обсуждение нового договора на смену ДСНВ требует времени

© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио выступает на мероприятии, посвященном критически важным минералам в Государственном департаменте в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты понимают, что обсуждение нового договора на смену договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) требует времени, но это не значит, что не надо стремиться к этому, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы понимаем, что этот процесс может занять некоторое время. На согласование предыдущих соглашений, включая ДСНВ, уходили годы, и они были основаны на многолетнем опыте. Они также были заключены между двумя державами, а не тремя или более. Однако только потому, что что-то кажется трудным, не означает, что мы не должны стремиться к этому или довольствоваться меньшим", - написал Рубио в статье об истечении срока действия договора.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Россия готова к любому развитию событий после истечения ДСНВ, заявил Лавров
В миреСШАДоговор СНВ-3
 
 
