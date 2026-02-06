Обсуждение нового договора на смену ДСНВ требует времени, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты понимают, что обсуждение нового договора на смену договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) требует времени, но это не значит, что не надо стремиться к этому, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Мы понимаем, что этот процесс может занять некоторое время. На согласование предыдущих соглашений, включая ДСНВ, уходили годы, и они были основаны на многолетнем опыте. Они также были заключены между двумя державами, а не тремя или более. Однако только потому, что что-то кажется трудным, не означает, что мы не должны стремиться к этому или довольствоваться меньшим", - написал Рубио в статье об истечении срока действия договора.