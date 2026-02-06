Другие страны тоже ответственны за контроль над вооружениями, заявил Рубио

Рейтинг@Mail.ru
15:16 06.02.2026 (обновлено: 15:25 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/rubio-2072713244.html
2026-02-06T15:16:00+03:00
2026-02-06T15:25:00+03:00
россия, в мире, сша, китай, дональд трамп, марко рубио, договор снв-3
Россия, В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Марко Рубио, Договор СНВ-3
© REUTERS / Jonathan ErnstГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Контроль над вооружениями не должен ограничиваться форматом США–РФ, так как другие страны также несут ответственность за стратегическую стабильность, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Контроль над вооружениями больше не может быть двусторонним процессом между Соединенными Штатами и Россией. Как ясно дал понять президент (США Дональд Трамп - ред.), другие страны, в том числе Китай, несут ответственность за обеспечение стратегической стабильности", - написал Рубио в статье об истечении срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Он также добавил, что Вашингтон при разработке замены ДСНВ не примет условия, которые бы наносили вред интересам США.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
