https://ria.ru/20260206/rossiyanka-2072767166.html
Россиянка, освобожденная из колл-центра в Мьянме, вернулась в Екатеринбург
Россиянка, освобожденная из колл-центра в Мьянме, вернулась в Екатеринбург - РИА Новости, 06.02.2026
Россиянка, освобожденная из колл-центра в Мьянме, вернулась в Екатеринбург
Девушка, освобожденная из мошеннического колл-центра на пограничной с Таиландом территории Мьянмы, вернулась на родину в Екатеринбург, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:00:00+03:00
таиланд
мьянма
екатеринбург
россия
Россиянка, освобожденная из колл-центра в Мьянме, вернулась в Екатеринбург
