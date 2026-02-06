Рейтинг@Mail.ru
18:00 06.02.2026
Россиянка, освобожденная из колл-центра в Мьянме, вернулась в Екатеринбург
2026-02-06T18:00:00+03:00
2026-02-06T18:00:00+03:00
таиланд
мьянма
екатеринбург
россия
таиланд
мьянма
екатеринбург
россия
таиланд, мьянма, екатеринбург, россия
Таиланд, Мьянма, Екатеринбург, Россия
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПразднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Празднование Дня Государственного флага. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Девушка, освобожденная из мошеннического колл-центра на пограничной с Таиландом территории Мьянмы, вернулась на родину в Екатеринбург, сообщила РИА Новости волонтер, помогающая соотечественникам в Таиланде, Светлана Шерстобоева.
Екатеринбург вернулась через Иркутск", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что девушка не даёт сейчас интервью.
Иркутске её встречали журналисты, общаться тоже отказалась", – добавила Светлана.
Ранее посольство России в Бангкоке сообщило, что россиянку по имени Мадина вызволили из мошеннического колл-центра в Мьянме у границы с Таиландом. Девушку отправили в миграционный центр в городе Мьявади, а после передали на таиландскую сторону. Вскоре она вылетит из Бангкока на родину, отмечали в диппредставительстве.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Захарова рассказала о вызволении россиян из кол-центров в Мьянме
17 декабря 2025, 18:09
 
