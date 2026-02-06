Россиянка, освобожденная из колл-центра в Мьянме, вернулась в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев – РИА Новости. Девушка, освобожденная из мошеннического колл-центра на пограничной с Таиландом территории Мьянмы, вернулась на родину в Екатеринбург, сообщила РИА Новости волонтер, помогающая соотечественникам в Таиланде, Светлана Шерстобоева.