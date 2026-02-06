Рейтинг@Mail.ru
Между НАТО и Россией нет конфликта, заявил глава МИД Нидерландов - РИА Новости, 06.02.2026
13:58 06.02.2026
Между НАТО и Россией нет конфликта, заявил глава МИД Нидерландов
Между НАТО и Россией нет конфликта, заявил глава МИД Нидерландов - РИА Новости, 06.02.2026
Между НАТО и Россией нет конфликта, заявил глава МИД Нидерландов
Между НАТО и Россией нет конфликта, считает глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. РИА Новости, 06.02.2026
в мире, россия, нидерланды, нато
В мире, Россия, Нидерланды, НАТО
Между НАТО и Россией нет конфликта, заявил глава МИД Нидерландов

Глава МИД Нидерландов Ван Вил: между НАТО и Россией нет конфликта

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
ГААГА, 6 фев - РИА Новости. Между НАТО и Россией нет конфликта, считает глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
"У нас нет конфликта между НАТО и Россией. Я также не думаю, что Россия в принципе к этому стремится. Но, на мой взгляд, мы сами без всякой необходимости себя запугали: будто перед нами пролегает бесчисленное множество "красных линий", - заявил ван Вил в интервью газете Telegraaf.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Стубб назвал рассуждения о российской угрозе для НАТО шумом
Вчера, 12:56
По его мнению, ситуация с безопасностью стран НАТО требовала более решительных действий, однако каждый следующий шаг неизменно сопровождался вопросом о том, не пересекается ли "красная линия" в отношениях с Россией.
Ранее в российском посольстве в Нидерландах отмечали, что множество обычных европейцев предпочитают мир опосредованной войне с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Лавров рассказал, почему НАТО не распалась после холодной войны
5 февраля, 18:32
 
