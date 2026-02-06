ГААГА, 6 фев - РИА Новости. Между НАТО и Россией нет конфликта, считает глава МИД Нидерландов Давид ван Вил.
По его мнению, ситуация с безопасностью стран НАТО требовала более решительных действий, однако каждый следующий шаг неизменно сопровождался вопросом о том, не пересекается ли "красная линия" в отношениях с Россией.
Ранее в российском посольстве в Нидерландах отмечали, что множество обычных европейцев предпочитают мир опосредованной войне с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Российская Федерация не собирается нападать на государства-члены НАТО, в этом нет никакого смысла. Путин констатировал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
