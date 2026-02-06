Рейтинг@Mail.ru
"Русские настроены": в США сделали заявление об Одессе после переговоров
04:53 06.02.2026 (обновлено: 10:31 06.02.2026)
"Русские настроены": в США сделали заявление об Одессе после переговоров
"Русские настроены": в США сделали заявление об Одессе после переговоров
ВС России могут освободить Одессу, если ВСУ не смогут удержать фронт, об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета... РИА Новости, 06.02.2026
в мире, россия, украина, джон миршаймер, абу-даби
"Русские настроены": в США сделали заявление об Одессе после переговоров

Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВС России могут освободить Одессу, если ВСУ не смогут удержать фронт, об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. — Прим. ред.), я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков", — сказал он.

По словам эксперта, Киев уже проиграл в военном отношении и продолжает держаться только за счет внешних вливаний.
"Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий", — пояснил Миршаймер.
При этом, продолжил эксперт, переговоры по Украине в Абу-Даби показывают, что Москве, скорее всего, придется положить конец конфликту на поле боя, добившись полного поражения киевского режима.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что России призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с Конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Заголовок открываемого материала