"Русские настроены": в США сделали заявление об Одессе после переговоров

«

"В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. — Прим. ред.), я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков", — сказал он.