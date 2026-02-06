МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. ВС России могут освободить Одессу, если ВСУ не смогут удержать фронт, об этом заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«
"В ситуации, когда русские настроены сохранить эти четыре области (Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую. — Прим. ред.), я думаю, самый интересный вопрос — займут ли они больше областей, займут ли они Одессу, займут ли они Харьков", — сказал он.
По словам эксперта, Киев уже проиграл в военном отношении и продолжает держаться только за счет внешних вливаний.
"Если бы украинская армия в какой-то момент развалилась в ближайшем будущем, я думаю, русские заполучили бы больше территорий", — пояснил Миршаймер.
Президент Владимир Путин не раз заявлял, что России призывала Украину предоставить жителям Донбасса законное право на самоопределение, но Киев предпочел начать войну. Он также отмечал, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления российской армии.
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, заявил, что в соответствии с Конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями, субъектами страны.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.