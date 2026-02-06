Депутат заявил о расколе в Совете ЕС из-за России

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Вопрос возобновления диалога с Россией всё сильнее раскалывает Совет ЕС, тогда как в Европейском парламенте позиции остаются застывшими на отказе от диалога, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.

"Я сожалею, что министр иностранных дел Швейцарии не делает этого также в своём национальном качестве. Действительно прискорбно, что Швейцария пожертвовала своей нейтральностью в ходе украинского конфликта", - добавил евродепутат.