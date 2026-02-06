Рейтинг@Mail.ru
Депутат заявил о расколе в Совете ЕС из-за России - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:11 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/rossiya-2072588057.html
Депутат заявил о расколе в Совете ЕС из-за России
Депутат заявил о расколе в Совете ЕС из-за России - РИА Новости, 06.02.2026
Депутат заявил о расколе в Совете ЕС из-за России
Вопрос возобновления диалога с Россией всё сильнее раскалывает Совет ЕС, тогда как в Европейском парламенте позиции остаются застывшими на отказе от диалога,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T02:11:00+03:00
2026-02-06T02:11:00+03:00
в мире
россия
швейцария
люксембург (округ)
мария захарова
фернан картайзер
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260205/es-2072528759.html
https://ria.ru/20260205/sanktsii-2072348870.html
россия
швейцария
люксембург (округ)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, швейцария, люксембург (округ), мария захарова, фернан картайзер, сергей лавров, евросоюз, обсе
В мире, Россия, Швейцария, Люксембург (округ), Мария Захарова, Фернан Картайзер, Сергей Лавров, Евросоюз, ОБСЕ
Депутат заявил о расколе в Совете ЕС из-за России

Картайзер: вопрос возобновления диалога с РФ все сильнее раскалывает Совет ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Вопрос возобновления диалога с Россией всё сильнее раскалывает Совет ЕС, тогда как в Европейском парламенте позиции остаются застывшими на отказе от диалога, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"В Европейском парламенте позиции остаются застывшими. Однако в Совете министров ЕС идёт реальный спор между теми, кто выступает за диалог с Россией, и теми, кто остаётся к нему резко настроенным. Отмечу, что даже министр иностранных дел Люксембурга недавно предложил себя в качестве посредника между ЕС и Россией. Это пример того, что в Совете ЕС обсуждения приняли совершенно иной характер, чем в стенах парламента", - сказал он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Политики из ЕС отказались от риторики победы над Россией, заявил Лавров
Вчера, 17:40
Картайзер также назвал желание главы МИД Швейцарии посетить Москву 6 февраля в качестве председателя ОБСЕ минимально необходимым шагом.
"Я сожалею, что министр иностранных дел Швейцарии не делает этого также в своём национальном качестве. Действительно прискорбно, что Швейцария пожертвовала своей нейтральностью в ходе украинского конфликта", - добавил евродепутат.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 2 февраля, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет 6 февраля в Москве переговоры с главой МИД Швейцарии Инасьио Кассисом, который прибудет в Россию в качестве действующего председателя ОБСЕ, стороны обсудят пути преодоления кризиса в организации.
Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Европе высмеяли регулярные санкции ЕС против России
Вчера, 02:50
 
В миреРоссияШвейцарияЛюксембург (округ)Мария ЗахароваФернан КартайзерСергей ЛавровЕвросоюзОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала