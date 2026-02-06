https://ria.ru/20260206/rossija-2072696428.html
Россия ждет готовность США к диалогу по стратстабильности, заявил Лавров
Россия ждет готовность США к диалогу по стратстабильности, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2026
Россия ждет готовность США к диалогу по стратстабильности, заявил Лавров
Россия предпочитает диалог по вопросам стратегической стабильности и будет ждать, когда США будут к нему готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T14:15:00+03:00
2026-02-06T14:15:00+03:00
2026-02-06T14:15:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051176391_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_604c8ad149f4394cc33212556e72febe.jpg
https://ria.ru/20260205/peskov-2072421087.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1c/2051156693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_085e2566b807a14b9a4d2a4fd3d844b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
Россия ждет готовность США к диалогу по стратстабильности, заявил Лавров
Лавров: Россия ждет готовность США к диалогу по стратегической стабильности