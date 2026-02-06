Рейтинг@Mail.ru
Россия ждет готовность США к диалогу по стратстабильности, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2026
14:15 06.02.2026
Россия ждет готовность США к диалогу по стратстабильности, заявил Лавров
Россия ждет готовность США к диалогу по стратстабильности, заявил Лавров - РИА Новости, 06.02.2026
Россия ждет готовность США к диалогу по стратстабильности, заявил Лавров
Россия предпочитает диалог по вопросам стратегической стабильности и будет ждать, когда США будут к нему готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
в мире
россия
сша
сергей лавров
феридун синирлиоглу
обсе
россия
сша
в мире, россия, сша, сергей лавров, феридун синирлиоглу, обсе
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Феридун Синирлиоглу, ОБСЕ
Россия ждет готовность США к диалогу по стратстабильности, заявил Лавров

Лавров: Россия ждет готовность США к диалогу по стратегической стабильности

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия предпочитает диалог по вопросам стратегической стабильности и будет ждать, когда США будут к нему готовы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Будем готовы, конечно, и к разговору на эту тему с нашими американскими коллегами, когда прояснится их общее отношение к ключевым аспектам того, что принято называть стратегической стабильностью... Мы, конечно, предпочитаем диалог и будем ждать, насколько Соединенные Штаты будут готовы к этому же", - сказал он на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.
Песков: Россия будет следовать своим интересам в вопросе стратстабильности
5 февраля, 12:26
Песков: Россия будет следовать своим интересам в вопросе стратстабильности
5 февраля, 12:26
 
В миреРоссияСШАСергей ЛавровФеридун СинирлиоглуОБСЕ
 
 
