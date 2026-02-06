https://ria.ru/20260206/rossija-2072691373.html
Глава ТТП оценил шансы России стать главным торговым партнером Грузии
2026-02-06T13:54:00+03:00
экономика
россия
грузия
сергей катырин
торгово-промышленная палата рф
россия
грузия
Глава ТТП оценил шансы России стать главным торговым партнером Грузии
Катырин: Россия может стать главным торговым партнером Грузии в ближайшие годы
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Россия имеет шансы в ближайшие годы выйти на первое место среди торговых партнеров Грузии на фоне устойчивого роста двустороннего товарооборота, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.
"Статистика подтверждает устойчивый характер развития торгово-экономических связей между Россией
и Грузией
. При сохранении текущей динамики и дальнейшем развитии логистики и деловой кооперации Россия имеет основания в ближайшие годы стать крупнейшим торговым партнером Грузии", – сказал он.
По данным Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между Россией и Грузией в 2025 году составил 2,688 миллиарда долларов, что на 6,3% больше показателя 2024 года, Россия заняла третье место среди внешнеторговых партнеров Грузии.
Основу грузинского экспорта в Россию, по словам Катырина
, формируют продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, прежде всего вино, минеральные воды, безалкогольные напитки, а также фрукты и орехи. Российские поставки в Грузию сосредоточены на нефтепродуктах, природном газе, зерне, сырой нефти и растительных маслах, заметил он.
"Полагаем, есть база для дальнейшего расширения сотрудничества – как за счет наращивания объемов поставок, так и за счет углубления переработки, развития логистики и расширения номенклатуры товаров", – подчеркнул собеседник агентства.
Дополнительный потенциал роста, считает глава ТПП
РФ, связан с развитием транспортных коридоров, упрощением расчетов, расширением прямых контактов между компаниями и реализацией совместных проектов в промышленности, АПК и сфере услуг.