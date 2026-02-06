В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Заболевание связано с хроническим воспалением межпозвоночных суставов: антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной. В позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также есть риск для других суставов, например тазобедренных. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет.