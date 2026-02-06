Рейтинг@Mail.ru
В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
11:53 06.02.2026 (обновлено: 12:46 06.02.2026)
В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева
В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, заявил директор НИИ ревматологии имени В. А. Насоновой Александр Лила.
В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева

Врач осматривает позвоночник пациентки
Врач осматривает позвоночник пациентки. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В России представили первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, заявил директор НИИ ревматологии имени В. А. Насоновой Александр Лила.
"Называется он "Сенипрутуг" и уже в течение нескольких лет проходит клинические исследования. На сегодняшний день мы заканчиваем вторую фазу, проходит третья фаза, и в этих двух фазах уже более 600 пациентов в Российской Федерации, которые получают это лекарство", — рассказал главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава.

При этом более 50 человек применяют это средство вне клинических исследований, поскольку его зарегистрировали в 2024 году.
"Сенипрутуг" разрабатывали около 19 лет. Один из его главных создателей — ректор Пироговского университета, академик Сергей Лукьянов. Он страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новое средство на себе.

Заболевание связано с хроническим воспалением межпозвоночных суставов: антитела принимают хрящевую ткань за инородную, что приводит к замещению ее костной. В позвоночнике возникает боль и скованность, это может привести к ограничениям в подвижности. Также есть риск для других суставов, например тазобедренных. Болезнь чаще всего проявляется у пациентов до 40 лет.

Хорошие новости
 
 
