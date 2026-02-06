Рейтинг@Mail.ru
В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов - РИА Новости, 06.02.2026
16:29 06.02.2026
В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов
В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов
Роспотребнадзор заблокировал две тысячи интернет-ресурсов, размещающих информацию о розничной продаже запрещенных биоактивных добавок (БАД), сообщается в канале РИА Новости, 06.02.2026
Новости
В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов

В России заблокировали 2 тысячи интернет-ресурсов за информацию о продаже БАДов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор заблокировал две тысячи интернет-ресурсов, размещающих информацию о розничной продаже запрещенных биоактивных добавок (БАД), сообщается в канале ведомства на платформе Мax.
"По результатам решений, подготовленных Роспотребнадзором, заблокировано две тысячи интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России", - говорится в посте.
Специалисты Роспотребнадзора подготовили решение о блокировке данных материалов и направили информацию о них в Роскомнадзор для принятия мер по ограничению доступа в интересах охраны здоровья населения и соблюдения действующего законодательства.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Госдуме предложили запретить блокировать социальные сети
30 января, 15:01
 
