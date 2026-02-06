https://ria.ru/20260206/rospotrebnadzor-2072724853.html
В России заблокировали две тысячи интернет-ресурсов за продажу БАДов
Роспотребнадзор заблокировал две тысячи интернет-ресурсов, размещающих информацию о розничной продаже запрещенных биоактивных добавок (БАД), сообщается в канале РИА Новости, 06.02.2026
россия
