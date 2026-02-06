Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии задержали пятерых подозреваемых в призывах к терроризму - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:10 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/rosgvardiya-2072791286.html
В Ингушетии задержали пятерых подозреваемых в призывах к терроризму
В Ингушетии задержали пятерых подозреваемых в призывах к терроризму - РИА Новости, 06.02.2026
В Ингушетии задержали пятерых подозреваемых в призывах к терроризму
Пятерых местных жителей, подозреваемых в призывах к осуществлению террористической деятельности, задержали в Ингушетии при содействии сотрудников Росгвардии,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:10:00+03:00
2026-02-06T20:10:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768882868_424:0:1454:579_1920x0_80_0_0_b31ba3f061b2ced9183b3f330157f404.jpg
https://ria.ru/20260206/tela-2072780993.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768882868_185:0:1454:952_1920x0_80_0_0_06a136f1c04b48a334f6f5cf4c73a759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика ингушетия, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Ингушетии задержали пятерых подозреваемых в призывах к терроризму

Росгвардия: в Ингушетии задержали 5 подозреваемых в призывах к терроризму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник Росгвардии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 6 фев – РИА Новости. Пятерых местных жителей, подозреваемых в призывах к осуществлению террористической деятельности, задержали в Ингушетии при содействии сотрудников Росгвардии, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского округа войск ведомства.
"Бойцы СОБР Росгвардии, выполняющие задачи в составе Объединенной группировки войск (сил) в Северо-Кавказском регионе, оказали силовую поддержку сотрудникам ФСБ России при задержании подозреваемых в совершении противоправных деяний. Пятеро местных жителей были задержаны правоохранителями в нескольких районах республики по подозрению в призывах к осуществлению террористической деятельности", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в отношении задержанных проводится проверка.
В Санкт-Петербурге задержан заведующий патолого-анатомическим отделением - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Волк рассказала, чьи тела продавали участники преступной схемы в Петербурге
Вчера, 19:08
 
ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала