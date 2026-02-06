https://ria.ru/20260206/rosgvardiya-2072791286.html
В Ингушетии задержали пятерых подозреваемых в призывах к терроризму
В Ингушетии задержали пятерых подозреваемых в призывах к терроризму - РИА Новости, 06.02.2026
В Ингушетии задержали пятерых подозреваемых в призывах к терроризму
Пятерых местных жителей, подозреваемых в призывах к осуществлению террористической деятельности, задержали в Ингушетии при содействии сотрудников Росгвардии,... РИА Новости, 06.02.2026
В Ингушетии задержали пятерых подозреваемых в призывах к терроризму
Росгвардия: в Ингушетии задержали 5 подозреваемых в призывах к терроризму