https://ria.ru/20260206/rezervy-2072729034.html
Международные резервы России выросли на 10,4 процента за январь
Международные резервы России выросли на 10,4 процента за январь - РИА Новости, 06.02.2026
Международные резервы России выросли на 10,4 процента за январь
Международные резервы РФ составили на начало дня 1 февраля 833,572 миллиарда долларов против 754,853 миллиарда долларов на 1 января, сообщил Банк России. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:12:00+03:00
2026-02-06T16:12:00+03:00
2026-02-06T16:13:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_56f97bd17bfeb5e1ead1c0d7a1cd56f5.jpg
https://ria.ru/20260131/devalvatsiya-2071359751.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f184649e9c08a70ff660169df14e698d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Хорошие новости
Международные резервы России выросли на 10,4 процента за январь
Международные резервы России за январь выросли до $833,572 миллиарда