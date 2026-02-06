Рейтинг@Mail.ru
Международные резервы России выросли на 10,4 процента за январь
16:12 06.02.2026
Международные резервы России выросли на 10,4 процента за январь
Международные резервы России выросли на 10,4 процента за январь
Международные резервы РФ составили на начало дня 1 февраля 833,572 миллиарда долларов против 754,853 миллиарда долларов на 1 января, сообщил Банк России. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:12:00+03:00
2026-02-06T16:13:00+03:00
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
хорошие новости
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Хорошие новости
Международные резервы России выросли на 10,4 процента за январь

Международные резервы России за январь выросли до $833,572 миллиарда

Денежные купюры США. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Международные резервы РФ составили на начало дня 1 февраля 833,572 миллиарда долларов против 754,853 миллиарда долларов на 1 января, сообщил Банк России.
За январь резервы выросли на 78,72 миллиарда долларов, или на 10,4%.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Аналитик оценил риск девальвации рубля к концу зимы
31 января, 03:10
 
