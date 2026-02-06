Рейтинг@Mail.ru
15:09 06.02.2026
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Ревнивец получил 11 лет за попытку убийства бывшей жены и ее сожителя

Ревнивец-конспиратор получил 11 лет за попытку убийства бывшей жены с сожителем

© РИА Новости / Илья Питалев
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 11 годам ревнивца, планировавшего убийство бывшей жены и её сожителя с использованием методов конспирации, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Московской области.
Там рассказали, что мужчина на почве ревности и личных неприязненных отношений спланировал убийство бывшей супруги и её сожителя. Он изготовил подложные государственные регистрационные знаки на автомобиль, оружие, взрывчатые вещества, приискал средства конспирации – накладную бороду с усами черного цвета. Для сокрытия следов преступления положил в багажник автомобиля бензопилу и лопату.
