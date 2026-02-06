https://ria.ru/20260206/revnivets-2072711188.html
Ревнивец получил 11 лет за попытку убийства бывшей жены и ее сожителя
Ревнивец получил 11 лет за попытку убийства бывшей жены и ее сожителя
Суд в Подмосковье приговорил к 11 годам ревнивца, планировавшего убийство бывшей жены и её сожителя с использованием методов конспирации
происшествия
московская область (подмосковье)
московская область (подмосковье)
Ревнивец-конспиратор получил 11 лет за попытку убийства бывшей жены с сожителем
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 11 годам ревнивца, планировавшего убийство бывшей жены и её сожителя с использованием методов конспирации, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Московской области.
Там рассказали, что мужчина на почве ревности и личных неприязненных отношений спланировал убийство бывшей супруги и её сожителя. Он изготовил подложные государственные регистрационные знаки на автомобиль, оружие, взрывчатые вещества, приискал средства конспирации – накладную бороду с усами черного цвета. Для сокрытия следов преступления положил в багажник автомобиля бензопилу и лопату.
Свой умысел ревнивец до конца не довел – его подвели поддельные номера, полиция задержала мужчину, когда он направлялся к месту проживания бывшей жены.
Фигуранту также вменялось производство без согласия женщины видеосъёмки сексуальных действий – он изготовил не менее 8 записей, которые распространял через мессенджер трем иным лицам.
"Суд признал Чиликанова И.В. виновным и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - рассказали в пресс-службе.