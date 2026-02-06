Ревнивец получил 11 лет за попытку убийства бывшей жены и ее сожителя

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил к 11 годам ревнивца, планировавшего убийство бывшей жены и её сожителя с использованием методов конспирации, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов Московской области.

Там рассказали, что мужчина на почве ревности и личных неприязненных отношений спланировал убийство бывшей супруги и её сожителя. Он изготовил подложные государственные регистрационные знаки на автомобиль, оружие, взрывчатые вещества, приискал средства конспирации – накладную бороду с усами черного цвета. Для сокрытия следов преступления положил в багажник автомобиля бензопилу и лопату.

Свой умысел ревнивец до конца не довел – его подвели поддельные номера, полиция задержала мужчину, когда он направлялся к месту проживания бывшей жены.

Фигуранту также вменялось производство без согласия женщины видеосъёмки сексуальных действий – он изготовил не менее 8 записей, которые распространял через мессенджер трем иным лицам.