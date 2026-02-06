Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ назвал условия стимулирования роста российских инвестиций в Африке
17:04 06.02.2026
РЭЦ назвал условия стимулирования роста российских инвестиций в Африке
РЭЦ назвал условия стимулирования роста российских инвестиций в Африке
Российский экспортный центр назвал ключевые условия стимулирования роста российских инвестиций в странах Африки - это в том числе создание необходимой правовой...
экономика
2026
экономика
Экономика
РЭЦ назвал условия стимулирования роста российских инвестиций в Африке

РЭЦ назвал ключевые условия стимулирования роста российских инвестиций в Африке

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр назвал ключевые условия стимулирования роста российских инвестиций в странах Африки - это в том числе создание необходимой правовой инфраструктуры с новыми странами, отметил директор офиса проектного финансирования Российского экспортного центра Алексей Кретов.
"На площадке Совета Федерации состоялась экспертная дискуссия по вопросам стимулирования инвестиций и защиты капиталовложений в странах Африки. Сенаторы и специалисты обменялись оценками текущей ситуации и перспективами наращивания российско-африканского экономического сотрудничества в новых областях бизнеса", - сказано в сообщении.
"Мы постоянно анализируем тенденции спроса российских компаний на зарубежные инвестиции - в том числе, при рассмотрении запросов на страховую поддержку "Эксар" (входит в Группу РЭЦ) по продукту "страхование инвестиций". Говоря о странах Африки, мы видим, что вложения в эти экономики оцениваются инвесторами как высокорисковые. Не в последнюю очередь это связано с отсутствием у российских компаний широкого опыта работы на континенте. На фоне неопределенности многие инвесторы, к сожалению, не спешат с началом реализации перспективных проектов в Африке", - отмечает Кретов.
Часть рисков, сопряженных с инвестициями в Африку, может быть компенсирована участием государства и институтов развития. Так, одним из ключевых факторов, способствующих расширению российских вложений на территорию континента, является создание надежной правовой базы для инвесторов.
"Убежден, что стимулирующую роль для роста объема российских инвестиций в Африке играет создание необходимой правовой инфраструктуры с новыми странами: соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, соглашений об избежании двойного налогообложения и договоров о правовой помощи. Наличие такой инфраструктуры, оптимизируя риски вложений, может позволить расширить спектр потенциальных российских инвесторов в Африку, обеспечив диверсификацию российского присутствия на континенте с точки зрения отраслей и специализированных компетенций", – добавил Кретов.
В рамках мероприятия отмечалось, что улучшение нормативной и договорной базы между Россией и африканскими государствами способно повысить доверие инвесторов и стимулировать реализацию совместных проектов, в том числе, в инфраструктуре, сельском хозяйстве и энергетике.
Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
"Эксар" является национальным экспортным кредитным агентством (ЭКА). Основная цель деятельности "Эксар" - поддержка высокотехнологичного экспорта и инвестиций за рубеж посредством страхования предпринимательских и (или) политических рисков. При этом, в 2022 году, в ответ на новые вызовы, Правительство РФ расширило полномочия "Эксар" до поддержки критически важного импорта, а в 2023 году - до перестрахования торговых кредитов по внутрироссийским поставкам.
Экономика
 
 
Заголовок открываемого материала