Топ-10 центров поддержки экспорта по итогам 2025 года наградили в Казани

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2025 год: топ-10 центров поддержки экспорта наградили в Казани, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).
"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2025 год и определил регионы с наиболее эффективной системой поддержки экспорта малого и среднего бизнеса. Рейтинг ЦПЭ был представлен на Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" в Казани. При формировании рейтинга учитывались ключевые показатели эффективности работы центров, включая количество оказанных компаниям услуг, число предприятий, которым ЦПЭ помогли заключить экспортные контракты, а также объем экспорта, осуществленного при их поддержке", - сказано в сообщении.
Первое место в рейтинге занял Московский экспортный центр. Вторую строчку занял Центр поддержки экспорта Смоленской области. В число лидеров также вошли ЦПЭ Московской области и Республики Башкортостан. Далее следуют Рязанская область, Республика Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Омская области, а также Приморский край.
Награды вручили: статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, вице-президент РЭЦ Александр Молодцов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Мидхат Шагиахметов.
"Региональные центры поддержки экспорта являются важнейшим звеном инфраструктуры развития экспорта МСП. Результаты рейтинга демонстрируют, где предприниматели получают наиболее комплексную и практикоориентированную поддержку для выхода на зарубежные рынки. Регионы-лидеры активно развивают новые форматы работы с бизнесом и усиливают индивидуальное сопровождение экспортеров, что позволяет компаниям МСП быстрее адаптироваться к условиям внешних рынков", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
Всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире" проходила в Казани с 3 по 5 февраля и объединила представителей более 80 ЦПЭ, представителей органов власти из 45 субъектов РФ, а также около 100 компаний малого и среднего бизнеса. Участники обсудили итоги работы ЦПЭ за 2025 год и приоритеты национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".
Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, обеспечивающим решение задач на всех этапах экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
"Проведение этого рейтинга – прекрасная возможность для нашей большой экспортной команды встретиться и всем вместе подвести итоги года. Здесь мы можем определить лучших, порадоваться за себя, за товарищей, которые продемонстрировали выдающиеся показатели. Уверен, что такие моменты ценны, потому что они дают понимание от каких итогов мы будем отталкиваться и к чему необходимо стремиться в будущем году. А здоровый соревновательный подход однозначно поспособствует увеличению объемов экспорта, скорости и качеству предоставления услуг, что сделает российский экспорт ещё лучше. Поздравляю победителей этого года и желаю достигать новых высот!", – отметил статс-секретарь – заместитель Министра промышленности и торговли Роман Чекушов.