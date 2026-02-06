Топ-10 центров поддержки экспорта по итогам 2025 года наградили в Казани

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2025 год: топ-10 центров поддержки экспорта наградили в Казани, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) подвел итоги работы региональных центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2025 год и определил регионы с наиболее эффективной системой поддержки экспорта малого и среднего бизнеса. Рейтинг ЦПЭ был представлен на Всероссийской конференции "Сделано в России. Выбирают в мире" в Казани. При формировании рейтинга учитывались ключевые показатели эффективности работы центров, включая количество оказанных компаниям услуг, число предприятий, которым ЦПЭ помогли заключить экспортные контракты, а также объем экспорта, осуществленного при их поддержке", - сказано в сообщении.

Первое место в рейтинге занял Московский экспортный центр. Вторую строчку занял Центр поддержки экспорта Смоленской области. В число лидеров также вошли ЦПЭ Московской области и Республики Башкортостан. Далее следуют Рязанская область, Республика Татарстан, Новосибирская, Свердловская и Омская области, а также Приморский край.

Награды вручили: статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов, генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, вице-президент РЭЦ Александр Молодцов, директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Андрей Миронов, директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева, депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, заместитель премьер-министра Республики Татарстан – министр экономики Мидхат Шагиахметов.

"Региональные центры поддержки экспорта являются важнейшим звеном инфраструктуры развития экспорта МСП. Результаты рейтинга демонстрируют, где предприниматели получают наиболее комплексную и практикоориентированную поддержку для выхода на зарубежные рынки. Регионы-лидеры активно развивают новые форматы работы с бизнесом и усиливают индивидуальное сопровождение экспортеров, что позволяет компаниям МСП быстрее адаптироваться к условиям внешних рынков", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Всероссийская конференция "Сделано в России. Выбирают в мире" проходила в Казани с 3 по 5 февраля и объединила представителей более 80 ЦПЭ, представителей органов власти из 45 субъектов РФ, а также около 100 компаний малого и среднего бизнеса. Участники обсудили итоги работы ЦПЭ за 2025 год и приоритеты национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В Группу РЭЦ также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Росэксимбанк и АНО "Школа экспорта".

Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, обеспечивающим решение задач на всех этапах экспортного цикла. "Мой экспорт" является одним из фокусов национального проекта "Международная кооперация и экспорт", который направлен на увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров.