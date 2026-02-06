Рейтинг@Mail.ru
Бренд "Сделано в России" представлен на ярмарке в Пекине - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/rets-2072677321.html
Бренд "Сделано в России" представлен на ярмарке в Пекине
Бренд "Сделано в России" представлен на ярмарке в Пекине - РИА Новости, 06.02.2026
Бренд "Сделано в России" представлен на ярмарке в Пекине
Российские товары под брендом "Сделано в России" представлены на масштабной ярмарке в историческом центре Пекина, говорится в сообщении Российского экспортного... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T13:14:00+03:00
2026-02-06T13:14:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072665258_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5ef9ee377ca181df74cdb89c099a600.jpg
https://ria.ru/20260206/rets-2072664306.html
https://ria.ru/20260206/tatarstan-2072664931.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072665258_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_601af1de87ee9443374adc707eca3de6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Бренд "Сделано в России" представлен на ярмарке в Пекине

РЭЦ: бренд "Сделано в России" представлен на ярмарке в центре Пекина

© Фото : пресс-служба РЭЦТоржественное открытие ярмарки, на которой представлены российские товары под брендом "Сделано в России" в в историческом районе Ябао Лу (Yabao Road) в Пекине
Торжественное открытие ярмарки, на которой представлены российские товары под брендом Сделано в России в в историческом районе Ябао Лу (Yabao Road) в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Торжественное открытие ярмарки, на которой представлены российские товары под брендом "Сделано в России" в в историческом районе Ябао Лу (Yabao Road) в Пекине
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские товары под брендом "Сделано в России" представлены на масштабной ярмарке в историческом центре Пекина, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).
"В Пекине в историческом районе Ябао Лу (Yabao Road) состоялось торжественное открытие ярмарки, на которой представлены российские товары под брендом "Сделано в России". Мероприятие организовано Народным правительством района Чаоян при поддержке посольства РФ в КНР. Его цель - укрепление торговых связей и масштабирование присутствия отечественной продукции на китайском рынке", - сказано в сообщении.
Уголок российских товаров в магазинах розничной торговли сети в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Вьетнамские потребители высоко оценили российский национальный павильон
Вчера, 12:42
Ярмарка, проходящая под девизом "Разделение крупного рынка, экспорт в Китай", продлится с 6 по 11 февраля 2026 года. Оператором экспозиции с российскими товарами выступил один из ключевых партнеров Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в рамках программ "Российские национальные павильоны за рубежом" и "Розничная торговля. Организация и развитие магазинов "Сделано в России" за рубежом" - компания Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group Co., Ltd., которая уже успешно управляет сетью розничных магазинов "Сделано в России" в Пекине и Харбине.
Выбор площадки имеет стратегическое значение: улица Ябао с 1980-х годов является ключевым хабом трансграничной торговли Северного Китая. С годовым объемом товарооборота более $10 миллиардов, этот район по праву считается "золотым каналом" китайско-российской торговли.
"Участие в ярмарке в Пекине - это часть нашей долгосрочной стратегии по развитию партнерской сети точек продвижения павильонов и магазинов "Сделано в России" внутри КНР. Мы не просто продаем товары, мы формируем новую культуру потребления российской продукции, предлагая китайскому покупателю гарантию качества, подтвержденную государственным сертификатом. Использование исторических торговых площадок, таких как Ябао Лу, позволяет нам быть ближе к конечному потребителю и эффективно развивать наш экспорт", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
Экспозиция разделена на четыре тематические зоны, раскрывающие потенциал российского экспорта: торговая зона (прямые продажи широкого ассортимента продуктов питания и товаров повседневного спроса резидентов национального павильона), зона эстетики образа жизни (демонстрация евразийской эстетики в интерьере, включая изделия из русской березы и современную мебель), художественная зона (креативные индустрии, народные промыслы и бренды евразийских ремесленников), зона взаимодействия (интерактивные площадки для всей семьи, мастер-классы по каллиграфии и народным ремеслам в преддверии Праздника весны (Китайского Нового года).
Ассортимент продукции российских производителей, представленный на ярмарке, включает десятки наименований: от кондитерских изделий и бакалеи до напитков и товаров повседневного спроса. Здесь представлены такие узнаваемые бренды, как "Крокант", "Аленка", "Дядя Ваня", "Макфа", а также натуральный мед, растительные масла и молочная продукция.
Участие в ярмарке в Пекине партнера Российского экспортного центра стало возможным вследствие реализации масштабной программы РЭЦ по развитию Российских национальных павильонов и целенаправленному продвижению отечественной продукции за рубежом. С 2025 года не только продовольственные товары, но и промышленная продукция и услуги могут быть представлены в павильонах. Это дает возможность продемонстрировать китайским партнерам и конечным потребителям современный облик России - от традиционных продуктов питания до передовых технологий.
Продвижение продукции под брендом "Сделано в России" в рамках подобных мероприятий является частью системной работы РЭЦ по увеличению узнаваемости качественных отечественных товаров за рубежом. С 2025 года Центр активно развивает формат присутствия "на полке" в КНР, создавая бесшовную инфраструктуру от оптовых поставок до розничного ритейла.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Государственный флаг Арабской Республики Египет в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
На выставке обсудили расширение присутствия брендов из Татарстана в Египте
Вчера, 12:44
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала