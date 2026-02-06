Бренд "Сделано в России" представлен на ярмарке в Пекине

Торжественное открытие ярмарки, на которой представлены российские товары под брендом "Сделано в России" в в историческом районе Ябао Лу (Yabao Road) в Пекине

© Фото : пресс-служба РЭЦ Торжественное открытие ярмарки, на которой представлены российские товары под брендом "Сделано в России" в в историческом районе Ябао Лу (Yabao Road) в Пекине

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российские товары под брендом "Сделано в России" представлены на масштабной ярмарке в историческом центре Пекина, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"В Пекине в историческом районе Ябао Лу (Yabao Road) состоялось торжественное открытие ярмарки, на которой представлены российские товары под брендом "Сделано в России". Мероприятие организовано Народным правительством района Чаоян при поддержке посольства РФ в КНР. Его цель - укрепление торговых связей и масштабирование присутствия отечественной продукции на китайском рынке", - сказано в сообщении.

Ярмарка, проходящая под девизом "Разделение крупного рынка, экспорт в Китай", продлится с 6 по 11 февраля 2026 года. Оператором экспозиции с российскими товарами выступил один из ключевых партнеров Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) в рамках программ "Российские национальные павильоны за рубежом" и "Розничная торговля. Организация и развитие магазинов "Сделано в России" за рубежом" - компания Heilongjiang Transportation Investment International Logistics Trade Group Co., Ltd., которая уже успешно управляет сетью розничных магазинов "Сделано в России" в Пекине и Харбине.

Выбор площадки имеет стратегическое значение: улица Ябао с 1980-х годов является ключевым хабом трансграничной торговли Северного Китая. С годовым объемом товарооборота более $10 миллиардов, этот район по праву считается "золотым каналом" китайско-российской торговли.

"Участие в ярмарке в Пекине - это часть нашей долгосрочной стратегии по развитию партнерской сети точек продвижения павильонов и магазинов "Сделано в России" внутри КНР. Мы не просто продаем товары, мы формируем новую культуру потребления российской продукции, предлагая китайскому покупателю гарантию качества, подтвержденную государственным сертификатом. Использование исторических торговых площадок, таких как Ябао Лу, позволяет нам быть ближе к конечному потребителю и эффективно развивать наш экспорт", - отметил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Экспозиция разделена на четыре тематические зоны, раскрывающие потенциал российского экспорта: торговая зона (прямые продажи широкого ассортимента продуктов питания и товаров повседневного спроса резидентов национального павильона), зона эстетики образа жизни (демонстрация евразийской эстетики в интерьере, включая изделия из русской березы и современную мебель), художественная зона (креативные индустрии, народные промыслы и бренды евразийских ремесленников), зона взаимодействия (интерактивные площадки для всей семьи, мастер-классы по каллиграфии и народным ремеслам в преддверии Праздника весны (Китайского Нового года).

Ассортимент продукции российских производителей, представленный на ярмарке, включает десятки наименований: от кондитерских изделий и бакалеи до напитков и товаров повседневного спроса. Здесь представлены такие узнаваемые бренды, как "Крокант", "Аленка", "Дядя Ваня", "Макфа", а также натуральный мед, растительные масла и молочная продукция.

Участие в ярмарке в Пекине партнера Российского экспортного центра стало возможным вследствие реализации масштабной программы РЭЦ по развитию Российских национальных павильонов и целенаправленному продвижению отечественной продукции за рубежом. С 2025 года не только продовольственные товары, но и промышленная продукция и услуги могут быть представлены в павильонах. Это дает возможность продемонстрировать китайским партнерам и конечным потребителям современный облик России - от традиционных продуктов питания до передовых технологий.

Продвижение продукции под брендом "Сделано в России" в рамках подобных мероприятий является частью системной работы РЭЦ по увеличению узнаваемости качественных отечественных товаров за рубежом. С 2025 года Центр активно развивает формат присутствия "на полке" в КНР, создавая бесшовную инфраструктуру от оптовых поставок до розничного ритейла.