Вьетнамские потребители высоко оценили российский национальный павильон

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский национальный павильон помогает вьетнамцам подготовиться к Новому году - потребители высоко оценили его удобство, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).

"В преддверии Лунного Нового года, или Тет (Tết Nguyên Đán), выбор качественных продуктов для праздничного стола и поиск запоминающихся подарков становятся главными задачами для миллионов вьетнамских покупателей. В Ханое настоящим центром притяжения в этот период стало пространство "Уголок российских товаров" в магазинах розничной торговли сети WinMart. Этот проект реализован в рамках деятельности Российского национального павильона и предлагает потребителям удобный формат совершения покупок по принципу "одно место - множество вариантов", - говорится в сообщении.

"Уголок российских товаров" представляет собой специализированную торговую зону, где собрана тщательно отобранная продукция резидентов павильона. Здесь покупатели могут найти всё необходимое: от традиционных бакалейных товаров и колбасных изделий до аутентичных сувениров, таких как матрёшки и неваляшки. В настоящее время специализированные зоны открыты в популярных торговых центрах WinMart Royal City и WinMart Vincom Long Biên, что обеспечивает высокую доступность российских товаров для жителей и гостей Ханоя в период предпраздничного ажиотажа.

Потребители высоко оценивают удобство такого формата. Жительница района Нгок Лам г-жа Минь Ань отмечает, что раньше поиск качественных импортных продуктов и подарков требовал посещения множества магазинов. Теперь же в "Уголке российских товаров" можно за один визит полностью укомплектовать праздничную корзину, будучи уверенным в премиальном качестве и эстетичной упаковке продукции.

Проект в Ханое является частью глобальной сети российских национальных павильонов, работающих под эгидой Российского экспортного центра в ключевых дружественных странах мира, включая Китай, Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, Иорданию, Вьетнам и Турцию. Программа направлена на системное продвижение отечественной несырьевой продукции за рубежом. Павильоны служат не только профессиональным хабом, где иностранные покупатели могут ознакомиться с образцами продукции, провести дегустации и заключить прямые контракты с производителями, но и эффективной площадкой по выводу продукции на прямые продажи клиентам.

Для российских компаний-экспортеров российские национальные павильоны открывают упрощенный доступ к зарубежным полкам. Участники программы получают готовую инфраструктуру, включая складское хранение, а также возможность участия в маркетинговых акциях, направленных на продвижение товаров производителей-резидентов павильонов. Примером такой поддержки является текущая масштабная акция во Вьетнаме: с 1 января по 17 февраля в сети WinMart действуют скидки до 20% на весь ассортимент российских резидентов, что значительно повышает узнаваемость отечественных брендов в канун Лунного Нового года.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".