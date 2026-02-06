Рейтинг@Mail.ru
Вьетнамские потребители высоко оценили российский национальный павильон - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/rets-2072664306.html
Вьетнамские потребители высоко оценили российский национальный павильон
Вьетнамские потребители высоко оценили российский национальный павильон - РИА Новости, 06.02.2026
Вьетнамские потребители высоко оценили российский национальный павильон
Российский национальный павильон помогает вьетнамцам подготовиться к Новому году - потребители высоко оценили его удобство, говорится в сообщении Российского... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:42:00+03:00
2026-02-06T12:42:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072643875_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_93b46d18d1ed6e1e5ef3baf1108f6191.jpg
https://ria.ru/20260206/sotrudnichestvo-2072644123.html
https://ria.ru/20260205/rets-2072492598.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072643875_107:0:1174:800_1920x0_80_0_0_a84bee4a3c0797499382f8afc3421397.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
Вьетнамские потребители высоко оценили российский национальный павильон

РЭЦ: вьетнамские потребители высоко оценили российский национальный павильон

© Фото : пресс-служба РЭЦ"Уголок российских товаров" в магазинах розничной торговли сети в Ханое
Уголок российских товаров в магазинах розничной торговли сети в Ханое - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : пресс-служба РЭЦ
"Уголок российских товаров" в магазинах розничной торговли сети в Ханое
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Российский национальный павильон помогает вьетнамцам подготовиться к Новому году - потребители высоко оценили его удобство, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ).
"В преддверии Лунного Нового года, или Тет (Tết Nguyên Đán), выбор качественных продуктов для праздничного стола и поиск запоминающихся подарков становятся главными задачами для миллионов вьетнамских покупателей. В Ханое настоящим центром притяжения в этот период стало пространство "Уголок российских товаров" в магазинах розничной торговли сети WinMart. Этот проект реализован в рамках деятельности Российского национального павильона и предлагает потребителям удобный формат совершения покупок по принципу "одно место - множество вариантов", - говорится в сообщении.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
РЭЦ и правительство Мордовии заключили соглашение о сотрудничестве
Вчера, 11:52
"Уголок российских товаров" представляет собой специализированную торговую зону, где собрана тщательно отобранная продукция резидентов павильона. Здесь покупатели могут найти всё необходимое: от традиционных бакалейных товаров и колбасных изделий до аутентичных сувениров, таких как матрёшки и неваляшки. В настоящее время специализированные зоны открыты в популярных торговых центрах WinMart Royal City и WinMart Vincom Long Biên, что обеспечивает высокую доступность российских товаров для жителей и гостей Ханоя в период предпраздничного ажиотажа.
Потребители высоко оценивают удобство такого формата. Жительница района Нгок Лам г-жа Минь Ань отмечает, что раньше поиск качественных импортных продуктов и подарков требовал посещения множества магазинов. Теперь же в "Уголке российских товаров" можно за один визит полностью укомплектовать праздничную корзину, будучи уверенным в премиальном качестве и эстетичной упаковке продукции.
Проект в Ханое является частью глобальной сети российских национальных павильонов, работающих под эгидой Российского экспортного центра в ключевых дружественных странах мира, включая Китай, Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Индию, Иорданию, Вьетнам и Турцию. Программа направлена на системное продвижение отечественной несырьевой продукции за рубежом. Павильоны служат не только профессиональным хабом, где иностранные покупатели могут ознакомиться с образцами продукции, провести дегустации и заключить прямые контракты с производителями, но и эффективной площадкой по выводу продукции на прямые продажи клиентам.
Для российских компаний-экспортеров российские национальные павильоны открывают упрощенный доступ к зарубежным полкам. Участники программы получают готовую инфраструктуру, включая складское хранение, а также возможность участия в маркетинговых акциях, направленных на продвижение товаров производителей-резидентов павильонов. Примером такой поддержки является текущая масштабная акция во Вьетнаме: с 1 января по 17 февраля в сети WinMart действуют скидки до 20% на весь ассортимент российских резидентов, что значительно повышает узнаваемость отечественных брендов в канун Лунного Нового года.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Бизнесу доступно обучение по всем аспектам экспортной деятельности - в составе Группы действует Школа экспорта РЭЦ. Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
Конференция Сделано в России. Выбирают в мире в Казани - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
РЭЦ назвал четыре столпа поддержки российского экспорта
5 февраля, 15:43
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала