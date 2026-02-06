Юрист назвал способ избавиться от назойливых звонков с рекламой

Рекламный обзвон с назойливой рекламой всевозможных сервисов и услуг был серьезно ограничен осенью прошлого года. Теперь прежде, чем звонить, нужно заручиться согласием клиента, причем по определенной законом форме.

“Кроме того, существенно выросли штрафы за несогласованные спам-звонки и рассылки. Для физлиц штраф теперь составляет 10-20 тысяч рублей, для ИП — от 20 до 100 тысяч, для юрлиц может достигать миллиона рублей”, — указал он.