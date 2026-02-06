Рейтинг@Mail.ru
Юрист назвал способ избавиться от назойливых звонков с рекламой - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/reklama-2072584996.html
Юрист назвал способ избавиться от назойливых звонков с рекламой
Юрист назвал способ избавиться от назойливых звонков с рекламой - РИА Новости, 06.02.2026
Юрист назвал способ избавиться от назойливых звонков с рекламой
Как избавиться от надоедливых звонков спамеров и рекламщиков, рассказал агентству “Прайм” Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T03:18:00+03:00
2026-02-06T03:18:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
реклама
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_0:152:3220:1963_1920x0_80_0_0_495714c893e85693a169fe5e6e820a1d.jpg
https://ria.ru/20251014/zvonki-2048084492.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939280610_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_ea04ab6ea9bb2e13073fa77f826e2f07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), реклама
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Реклама
Юрист назвал способ избавиться от назойливых звонков с рекламой

Юрист Терехин: при спам-звонках надо обратиться к оператору связи для блокировки

© iStock.com / SitthiphongЖенщина сбрасывает нежелательный звонок
Женщина сбрасывает нежелательный звонок - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / Sitthiphong
Женщина сбрасывает нежелательный звонок . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Как избавиться от надоедливых звонков спамеров и рекламщиков, рассказал агентству “Прайм” Филипп Терехин, старший партнер, генеральный директор ЮФ "Ляпунов, Терехин и партнеры".
Рекламный обзвон с назойливой рекламой всевозможных сервисов и услуг был серьезно ограничен осенью прошлого года. Теперь прежде, чем звонить, нужно заручиться согласием клиента, причем по определенной законом форме.
“Кроме того, существенно выросли штрафы за несогласованные спам-звонки и рассылки. Для физлиц штраф теперь составляет 10-20 тысяч рублей, для ИП — от 20 до 100 тысяч, для юрлиц может достигать миллиона рублей”, — указал он.
Если подобные звонки все равно вам поступают, обратитесь к оператору связи для их блокировки, жалуйтесь в Федеральную антимонопольную службу, Роскомнадзор и полицию, советует он.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Россиянам назвали два способа прекратить спам-звонки из банков
14 октября 2025, 03:18
 
ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Реклама
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала