Рейс из Пхукета в Москву выполнят на другом самолете 7 февраля

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur air из Пхукета в Москву будет выполнен на другом воздушном судне, как ожидается, 7 февраля в 14.10 местного времени, сообщили в авиакомпании.

"На время ожидания пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: размещение в гостиницах, прохладительные напитки, горячее питание. Совместно с туроператорами реализуется продление проживания туристов на Пхукете на время ожидания возвратных рейсов", - заключили в авиакомпании.