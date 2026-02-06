https://ria.ru/20260206/rejs-2072817912.html
Рейс из Пхукета в Москву выполнят на другом самолете 7 февраля
Рейс из Пхукета в Москву выполнят на другом самолете 7 февраля - РИА Новости, 06.02.2026
Рейс из Пхукета в Москву выполнят на другом самолете 7 февраля
Рейс авиакомпании Azur air из Пхукета в Москву будет выполнен на другом воздушном судне, как ожидается, 7 февраля в 14.10 местного времени, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2026
пхукет (остров)
москва
azur air
Рейс Azur air из Пхукета в Москву выполнят на другом самолете 7 февраля
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Рейс авиакомпании Azur air из Пхукета в Москву будет выполнен на другом воздушном судне, как ожидается, 7 февраля в 14.10 местного времени, сообщили в авиакомпании.
"Рейс ZF-2904 будет выполнен на другом воздушном судне. Вылет планируется 7 февраля в 14.10 по местному времени (10.10 мск - ред.). Самолет, выполнявший рейс изначально, вернется к полетам после дополнительного технического обслуживания", - говорится в сообщении
.
Авиакомпания уже приняла необходимые меры для оптимизации расписания и минимизации задержек по всей маршрутной сети. Благодаря принятым мерам задержки в связи с возвратом рейса ZF-2904 в аэропорт вылета коснутся только двух рейсов между Москвой
и Пхукетом
.
"На время ожидания пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами: размещение в гостиницах, прохладительные напитки, горячее питание. Совместно с туроператорами реализуется продление проживания туристов на Пхукете на время ожидания возвратных рейсов", - заключили в авиакомпании.