Иранские ракеты нацелены на корабли США, заявил экс-командир КСИР

ТЕГЕРАН, 6 фев – РИА Новости. Иранские ракеты нацелены на корабли ВМС США, в случае начала военных действий против Тегерана Вашингтон не сможет выйти победителем, заявил РИА Новости один из экс-командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерал Хосейн Канаани-Могаддам.
"В настоящее время мы ведем переговоры с американцами на трех разных уровнях. Первый уровень – это поле боя в Персидском заливе. Иранский флот и наши ракетные войска направлены против авианосцев и американских вооруженных сил… На этом поле мы показали, что способны нанести США тяжелые удары, и они не смогут выйти победителями из этого сражения", - сказал Канаани-Могаддам.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия. По данным колумниста Hürriyet, в период, когда США рассматривали возможность силового сценария, Турция вмешалась с целью перевести противоречия в переговорную плоскость. Он утверждает, что благодаря контактам Анкары с Вашингтоном американскую сторону удалось склонить к диалогу с Ираном.