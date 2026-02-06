Рейтинг@Mail.ru
Иранские ракеты нацелены на корабли США, заявил экс-командир КСИР
17:01 06.02.2026
Иранские ракеты нацелены на корабли США, заявил экс-командир КСИР
Иранские ракеты нацелены на корабли ВМС США, в случае начала военных действий против Тегерана Вашингтон не сможет выйти победителем, заявил РИА Новости один из... РИА Новости, 06.02.2026
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
Иранские ракеты нацелены на корабли США, заявил экс-командир КСИР

Канаани-Могаддам: в случае войны против Ирана США не смогут выйти победителями

Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране
AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 6 фев – РИА Новости. Иранские ракеты нацелены на корабли ВМС США, в случае начала военных действий против Тегерана Вашингтон не сможет выйти победителем, заявил РИА Новости один из экс-командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерал Хосейн Канаани-Могаддам.
"В настоящее время мы ведем переговоры с американцами на трех разных уровнях. Первый уровень – это поле боя в Персидском заливе. Иранский флот и наши ракетные войска направлены против авианосцев и американских вооруженных сил… На этом поле мы показали, что способны нанести США тяжелые удары, и они не смогут выйти победителями из этого сражения", - сказал Канаани-Могаддам.
Экс-командир КСИР рассказал о последствия возможной войны Ирана и США
Вчера, 16:57
В пятницу в оманской столице Маскате проходят переговоры между делегациями США и Ирана, чтобы решить между сторонами разногласия по иранской ядерной программе. При этом, как сообщают СМИ, США продолжают стягивать военный флот и авиацию в регион.
Президент США Дональд Трамп 28 января заявил, что "армада" американских кораблей направляется в сторону Ирана, он выразил надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "сделку", предполагающую полный отказ от ядерного оружия. По данным колумниста Hürriyet, в период, когда США рассматривали возможность силового сценария, Турция вмешалась с целью перевести противоречия в переговорную плоскость. Он утверждает, что благодаря контактам Анкары с Вашингтоном американскую сторону удалось склонить к диалогу с Ираном.
США не определили цели возможной операции против Ирана, передает NBC
Вчера, 11:42
 
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
 
 
