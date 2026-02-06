Иранские ракеты нацелены на корабли США, заявил экс-командир КСИР

ТЕГЕРАН, 6 фев – РИА Новости. Иранские ракеты нацелены на корабли ВМС США, в случае начала военных действий против Тегерана Вашингтон не сможет выйти победителем, заявил РИА Новости один из экс-командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) генерал Хосейн Канаани-Могаддам.