Ракета "Союз-2.1б" вывела аппараты на орбиту

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела космические аппараты на целевую орбиту, они приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.