Рейтинг@Mail.ru
Ракета "Союз-2.1б" вывела аппараты на орбиту - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/raketa-2072585754.html
Ракета "Союз-2.1б" вывела аппараты на орбиту
Ракета "Союз-2.1б" вывела аппараты на орбиту - РИА Новости, 06.02.2026
Ракета "Союз-2.1б" вывела аппараты на орбиту
Ракета "Союз-2.1б" вывела космические аппараты на целевую орбиту, они приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T01:25:00+03:00
2026-02-06T01:25:00+03:00
плесецк
архангельская область
герман титов
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065210531_0:0:3174:1786_1920x0_80_0_0_199b92d1fd409c939ae540f66b357479.jpg
https://ria.ru/20260205/raketa-2072573840.html
плесецк
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065210531_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_50dcd5bbe2ff581b7d290623428dea27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
плесецк, архангельская область, герман титов, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф)
Плесецк, Архангельская область, Герман Титов, Воздушно-космические силы России, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Ракета "Союз-2.1б" вывела аппараты на орбиту

Ракета "Союз-2.1б" вывела аппараты для Минобороны на орбиту

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1б" вывела космические аппараты на целевую орбиту, они приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее ведомство сообщало, что российские космические войска запустили с космодрома Плесецк в Архангельской области ракету "Союз-2.1б" с военными спутниками.
"Старт ракеты-носителя и выведение космических аппаратов на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. После старта ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова. В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.
Ракета Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
С космодрома Плесецк запустили "Союз-2.1б" с военными спутниками
Вчера, 22:29
 
ПлесецкАрхангельская областьГерман ТитовВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала