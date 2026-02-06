Суд в Якутске арестовал пятерых полицейских за пытки задержанного

ЯКУТСК, 6 фев – РИА Новости. Суд в Якутске арестовал пятерых полицейских, обвиняемых в пытках во время допроса, приведших к смерти потерпевшего, сообщает объединенная Суд в Якутске арестовал пятерых полицейских, обвиняемых в пытках во время допроса, приведших к смерти потерпевшего, сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Якутский городской суд … в открытом судебном заседании удовлетворил ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении пятерых оперуполномоченных отделения уголовного розыска отдела полиции № 3 МУ МВД России "Якутское", обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьей 286 УК РФ "превышение должностных полномочий, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью", частью 4 статьей 286 УК РФ "превышение должностных полномочий совершенное с применением пытки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы судов Якутии, 10 октября 2025 года пятеро сотрудников уголовного провели обыск в доме в микрорайоне Марха из-за возможной причастности потерпевшего к незаконному обороту наркотиков. После этого его доставили в отдел полиции, где, по версии следствия, полицейские применили к нему пытки с целью получения признательных показаний. Через 9 дней, 19 октября, от полученных телесных повреждений потерпевший скончался в Республиканской больнице №2.

"Суд, учитывая указанные обстоятельства в совокупности с тяжестью предъявленного обвинения, данные о личности обвиняемых, и другие обстоятельства избрал для всех пятерых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 месяц 19 суток, то есть по 21 марта 2026 года включительно", - добавили в пресс-службе судов.