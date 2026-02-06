https://ria.ru/20260206/pvo-2072816487.html
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников - РИА Новости, 06.02.2026
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в пятницу сбили 20 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2026
Силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников
