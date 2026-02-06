https://ria.ru/20260206/pvo-2072729354.html
ПВО уничтожила 14 украинских БПЛА над Белгородской областью
ПВО уничтожила 14 украинских БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 06.02.2026
ПВО уничтожила 14 украинских БПЛА над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:14:00+03:00
2026-02-06T16:14:00+03:00
2026-02-06T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:161:3072:1888_1920x0_80_0_0_f72d941eec954648dfb04e4b6f049f7c.jpg
https://ria.ru/20260206/bespilotniki-2072599715.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061289695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d80361e58af11f96582e94deb7c4f400.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила 14 украинских БПЛА над Белгородской областью
МО РФ: ПВО уничтожила 14 украинских БПЛА над территорией Белгородской области