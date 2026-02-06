https://ria.ru/20260206/pvo-2072664542.html
ПВО уничтожила 1080 украинских беспилотников за неделю
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Силы ПВО за неделю сбили 1080 украинских беспилотников самолетного типа и 63 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты (с 31 января по 6 февраля - ред) 23 управляемые авиационные бомбы, 63 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1080 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 714 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 522 танка и других боевых бронированных машин, 1659 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 107 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 786 единиц специальной военной автомобильной техники.