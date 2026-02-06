Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 1080 украинских беспилотников за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 06.02.2026 (обновлено: 13:27 06.02.2026)
ПВО уничтожила 1080 украинских беспилотников за неделю
ПВО уничтожила 1080 украинских беспилотников за неделю - РИА Новости, 06.02.2026
ПВО уничтожила 1080 украинских беспилотников за неделю
Силы ПВО за неделю сбили 1080 украинских беспилотников самолетного типа и 63 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 06.02.2026
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ПВО уничтожила 1080 украинских беспилотников за неделю

Силы ПВО за неделю сбили 1080 украинских беспилотников и 63 снаряда РСЗО HIMARS

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Силы ПВО за неделю сбили 1080 украинских беспилотников самолетного типа и 63 снаряда РСЗО HIMARS, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«

"Средствами противовоздушной обороны сбиты (с 31 января по 6 февраля - ред) 23 управляемые авиационные бомбы, 63 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 1080 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 714 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 522 танка и других боевых бронированных машин, 1659 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 107 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 786 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
