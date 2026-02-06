"Мухобойки" от дронов. Чем Россия будет отбиваться от налетов БПЛА

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В конце января государственный концерн "Ростех" сообщил об отправке в войска первой партии новой системы ПВО "Зубр". Ожидается, что эти комплексы надежно прикроют ближний тыл от небольших скоростных БПЛА. Дальность FPV-дронов заметно увеличилась по обе стороны фронта. Поэтому защита "малого воздуха" для российской армии — одна из приоритетных задач. О том, как ее решают, — в материале РИА Новости.

Автоматический пулемет

До сих пор ни России, ни Украине не удавалось создать эффективную защиту от FPV-дронов. Комплексы РЭБ не справляются с оптоволоконными БПЛА. Радиолокационные станции "взрослых" ЗРК "мелюзгу" не видят, да и дорого бить по ней зенитными ракетами. "Мангалы" на технике спасают не всегда. В полотне противодронных сетей, которыми накрывают участки прифронтовых дорог, опытный оператор без проблем найдет дыру, чтобы проскочить внутрь. А мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами не могут быть везде и сразу.

© Фото : Ростех Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства "Зубр" © Фото : Ростех Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства "Зубр"

В холдинге "Высокоточные комплексы" решили пойти по пути автоматизации ПВО "малого воздуха". Комплекс "Зубр" предназначен для прикрытия критически важной тыловой инфраструктуры. Система выявляет воздушные цели — в том числе малоразмерные беспилотные летательные аппараты, а также барражирующие боеприпасы — на расстоянии до полутора километров в любое время суток и берет их на сопровождение. Определяет высоту, дистанцию, упреждение. Бойцу остается лишь нажать на кнопку, чтобы открыть огонь.

Боевой модуль — это буксируемая автоматическая турель со счетверенными пулеметами ПКТ или четырехствольным ГШГ-7,62. Американцы, кстати, многоствольные "миниганы" давно и успешно используют в качестве скорострельных зениток. Производители утверждают, что "Зубру" хватит огневой мощи и плотности огня, чтобы уничтожить даже самый юркий дрон. Таких огневых установок в комплексе может быть до четырех.

В "Ростехе" сообщили, что первые "Зубры" уже приступили к охране объектов критической инфраструктуры. Если их эффективность подтвердится в реальном зенитном бою, опыт применения масштабируют. Такое оружие пригодится и в глубоком тылу — для защиты НПЗ. А в зоне СВО — для прикрытия штабов, складов боеприпасов, крупных опорных пунктов.

Мини-ракеты

Помимо пулеметного "Зубра", у российской армии есть и другие "мухобойки". Летом-осенью прошлого года в войска начали поступать модифицированные зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД" с многофункциональными радиолокационными и электронно-оптическими системами, которые мониторят воздушную обстановку на дистанции до 45 километров и обнаруживают даже малоразмерные цели.

Но главное отличие — 48 малогабаритных зенитных ракет БП ТКБ-1055 для борьбы с небольшими быстролетящими целями. Дальность стрельбы — до семи километров, высота — от 15 до 5000 метров. Скорость ракеты — 840 метров в секунду, боевая часть — осколочно-фугасная. В июне прошлого года запустили в серию.

"Панцирь-СМД" монтируется на колесные и гусеничные шасси или стационарно (например, на крыше дома). Основное оснащение ЗРК — на вращающейся башне. В передней части — неподвижная антенна радиолокатора сопровождения целей. На крыше у кормы — вращающаяся антенна РЛС. По бокам — пусковые установки.

В зоне СВО "Панцирь-СМД" обкатывается как средство ближней обороны от дронов. Прикрывает командные пункты, позиции более дальнобойной ПВО, важные промышленные объекты. Большой боезапас позволяет одной батарее отразить даже массированный налет ударных дронов.

"Двухкалиберный" ЗРК

Кроме того, в конце минувшего года концерн "Калашников" заявил о готовности приступить к серийному производству зенитного ракетного комплекса "Крона". Это двухдиапазонный радиолокационный маневренный и высокоавтоматизированный ЗРК, со средствами обнаружения, управления, поражения. На гусеничном или колесном шасси (в частности, БТР).

"Крона" — симбиоз двух других комплексов ближнего действия, "Стрелы-10М" и "Сосны", с разными типами зенитных ракет. От "Сосны" досталась 9М340, наводящаяся с помощью телеориентирования в лазерном луче, что гарантирует особую точность. Ракета развивает скорость до 900 метров в секунду и поражает цели на высоте до пяти и на удалении до десяти километров.

Второй тип боеприпаса, ракета 9М333, оснащена головкой самонаведения. Скорость — до 550 метров в секунду, дальность — шесть километров. Работает в фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом режимах.

Всего "Крона" может одновременно нести шесть 9М340 и четыре 9М333. Первый тип ракет эффективен при раннем обнаружении угрозы на дальней дистанции. Второй — при массовых атаках с нескольких направлений. Способность вести огонь разными ракетами попеременно делает этот ЗРК по-настоящему универсальным.