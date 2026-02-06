Рейтинг@Mail.ru
"Мухобойки" от дронов. Чем Россия будет отбиваться от налетов БПЛА
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 06.02.2026
"Мухобойки" от дронов. Чем Россия будет отбиваться от налетов БПЛА
"Мухобойки" от дронов. Чем Россия будет отбиваться от налетов БПЛА - РИА Новости, 06.02.2026
"Мухобойки" от дронов. Чем Россия будет отбиваться от налетов БПЛА
В конце января государственный концерн "Ростех" сообщил об отправке в войска первой партии новой системы ПВО "Зубр". Ожидается, что эти комплексы надежно... РИА Новости, 06.02.2026
2026
Андрей Коц
Андрей Коц
"Мухобойки" от дронов. Чем Россия будет отбиваться от налетов БПЛА

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУкраинский дрон
Украинский дрон
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Украинский дрон. Архивное фото
Андрей Коц
Андрей Коц
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Андрей Коц. В конце января государственный концерн "Ростех" сообщил об отправке в войска первой партии новой системы ПВО "Зубр". Ожидается, что эти комплексы надежно прикроют ближний тыл от небольших скоростных БПЛА. Дальность FPV-дронов заметно увеличилась по обе стороны фронта. Поэтому защита "малого воздуха" для российской армии — одна из приоритетных задач. О том, как ее решают, — в материале РИА Новости.

Автоматический пулемет

До сих пор ни России, ни Украине не удавалось создать эффективную защиту от FPV-дронов. Комплексы РЭБ не справляются с оптоволоконными БПЛА. Радиолокационные станции "взрослых" ЗРК "мелюзгу" не видят, да и дорого бить по ней зенитными ракетами. "Мангалы" на технике спасают не всегда. В полотне противодронных сетей, которыми накрывают участки прифронтовых дорог, опытный оператор без проблем найдет дыру, чтобы проскочить внутрь. А мобильные огневые группы на пикапах с пулеметами не могут быть везде и сразу.
© Фото : РостехКомплекс мониторинга и контроля воздушного пространства "Зубр"
Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства Зубр
© Фото : Ростех
Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства "Зубр"
В холдинге "Высокоточные комплексы" решили пойти по пути автоматизации ПВО "малого воздуха". Комплекс "Зубр" предназначен для прикрытия критически важной тыловой инфраструктуры. Система выявляет воздушные цели — в том числе малоразмерные беспилотные летательные аппараты, а также барражирующие боеприпасы — на расстоянии до полутора километров в любое время суток и берет их на сопровождение. Определяет высоту, дистанцию, упреждение. Бойцу остается лишь нажать на кнопку, чтобы открыть огонь.
CC BY 3.0 / Atirador / ГШГ-7,62Пулемет ГШГ-7,62
Пулемёт ГШГ-7,62
CC BY 3.0 / Atirador / ГШГ-7,62
Пулемет ГШГ-7,62
Боевой модуль — это буксируемая автоматическая турель со счетверенными пулеметами ПКТ или четырехствольным ГШГ-7,62. Американцы, кстати, многоствольные "миниганы" давно и успешно используют в качестве скорострельных зениток. Производители утверждают, что "Зубру" хватит огневой мощи и плотности огня, чтобы уничтожить даже самый юркий дрон. Таких огневых установок в комплексе может быть до четырех.
В "Ростехе" сообщили, что первые "Зубры" уже приступили к охране объектов критической инфраструктуры. Если их эффективность подтвердится в реальном зенитном бою, опыт применения масштабируют. Такое оружие пригодится и в глубоком тылу — для защиты НПЗ. А в зоне СВО — для прикрытия штабов, складов боеприпасов, крупных опорных пунктов.

Мини-ракеты

Помимо пулеметного "Зубра", у российской армии есть и другие "мухобойки". Летом-осенью прошлого года в войска начали поступать модифицированные зенитные ракетные комплексы "Панцирь-СМД" с многофункциональными радиолокационными и электронно-оптическими системами, которые мониторят воздушную обстановку на дистанции до 45 километров и обнаруживают даже малоразмерные цели.
© РИА Новости / Пресс-служба ОАКЗенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е"
Зенитный ракетный комплекс Панцирь-СМД-Е
© РИА Новости / Пресс-служба ОАК
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е"
Но главное отличие — 48 малогабаритных зенитных ракет БП ТКБ-1055 для борьбы с небольшими быстролетящими целями. Дальность стрельбы — до семи километров, высота — от 15 до 5000 метров. Скорость ракеты — 840 метров в секунду, боевая часть — осколочно-фугасная. В июне прошлого года запустили в серию.
"Панцирь-СМД" монтируется на колесные и гусеничные шасси или стационарно (например, на крыше дома). Основное оснащение ЗРК — на вращающейся башне. В передней части — неподвижная антенна радиолокатора сопровождения целей. На крыше у кормы — вращающаяся антенна РЛС. По бокам — пусковые установки.
© РИА Новости / Пелагия ТихоноваХ Международный военно-технический форум "Армия-2024"
Х Международный военно-технический форум Армия-2024
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Х Международный военно-технический форум "Армия-2024"
В зоне СВО "Панцирь-СМД" обкатывается как средство ближней обороны от дронов. Прикрывает командные пункты, позиции более дальнобойной ПВО, важные промышленные объекты. Большой боезапас позволяет одной батарее отразить даже массированный налет ударных дронов.

"Двухкалиберный" ЗРК

Кроме того, в конце минувшего года концерн "Калашников" заявил о готовности приступить к серийному производству зенитного ракетного комплекса "Крона". Это двухдиапазонный радиолокационный маневренный и высокоавтоматизированный ЗРК, со средствами обнаружения, управления, поражения. На гусеничном или колесном шасси (в частности, БТР).
© АО "Концерн "Калашников"ЗРК "Крона"
ЗРК Крона
© АО "Концерн "Калашников"
ЗРК "Крона"
"Крона" — симбиоз двух других комплексов ближнего действия, "Стрелы-10М" и "Сосны", с разными типами зенитных ракет. От "Сосны" досталась 9М340, наводящаяся с помощью телеориентирования в лазерном луче, что гарантирует особую точность. Ракета развивает скорость до 900 метров в секунду и поражает цели на высоте до пяти и на удалении до десяти километров.
Второй тип боеприпаса, ракета 9М333, оснащена головкой самонаведения. Скорость — до 550 метров в секунду, дальность — шесть километров. Работает в фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом режимах.
Военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации, на позиции в районе города Энергодар Запорожской области
Российский военный сбил прикладом дрон ВСУ
2 февраля, 07:11
2 февраля, 07:11
Всего "Крона" может одновременно нести шесть 9М340 и четыре 9М333. Первый тип ракет эффективен при раннем обнаружении угрозы на дальней дистанции. Второй — при массовых атаках с нескольких направлений. Способность вести огонь разными ракетами попеременно делает этот ЗРК по-настоящему универсальным.
Российская оборонка за годы СВО набрала высокий темп и уверенно создает оружие под конкретные нужды фронта. Появляются и новые средства борьбы с главной ударной силой конфликта XXI века — дронами. Универсального и ультимативного решения пока нет, но прогресс в этом направлении есть — и очень серьезный.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВысокоточные комплексыРостех
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
