Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин
Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин - РИА Новости, 06.02.2026
Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин
На базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед Россией, сообщил... РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к организаторам, участникам торжественной церемонии вручения национальной литературной премии "Слово". Текст приветствия зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский
.
"Дорогие друзья, приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии "Слово" - крупнейшей литературной премии страны, как по числу участников, так и по призовому фонду", - зачитал Мединский приветствие Путина
.
Глава государства отметил, что престижная награда открывает для широкой читательской аудитории талантливые произведения, укрепляет авторитет признанных мастеров, дает путевку в жизнь молодым авторам.
"Сегодня на базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, формируется литературный процесс, соответствующий масштабам эпохи. Государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед страной", - подчеркнул Путин.
Президент РФ отметил, что в Год единства народов России премия "Слово" вручается не только писателям, но и авторам художественных переводов. Среди номинантов переводчики с татарского, башкирского, якутского, аварского языков.
"Творчество литераторов разных национальностей в полной мере отражает культурное многообразие нашей страны и подчеркивает единство наших идеалов и ценностей", - сообщил Путин в приветствии.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив
. Учредителями премии выступают Российский книжный союз
и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.