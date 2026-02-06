Рейтинг@Mail.ru
Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/putin-2072790994.html
Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин
Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин - РИА Новости, 06.02.2026
Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин
На базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед Россией, сообщил... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:07:00+03:00
2026-02-06T20:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
владимир мединский
президентский фонд культурных инициатив
российский книжный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260206/putin-2072789525.html
https://ria.ru/20260206/ernst-2072778037.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, владимир мединский, президентский фонд культурных инициатив, российский книжный союз
Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Президентский фонд культурных инициатив, Российский Книжный Союз
Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин

Путин: государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к организаторам, участникам торжественной церемонии вручения национальной литературной премии "Слово". Текст приветствия зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО, заявил Путин
Вчера, 20:00
"Дорогие друзья, приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии "Слово" - крупнейшей литературной премии страны, как по числу участников, так и по призовому фонду", - зачитал Мединский приветствие Путина.
Глава государства отметил, что престижная награда открывает для широкой читательской аудитории талантливые произведения, укрепляет авторитет признанных мастеров, дает путевку в жизнь молодым авторам.
"Сегодня на базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, формируется литературный процесс, соответствующий масштабам эпохи. Государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед страной", - подчеркнул Путин.
Президент РФ отметил, что в Год единства народов России премия "Слово" вручается не только писателям, но и авторам художественных переводов. Среди номинантов переводчики с татарского, башкирского, якутского, аварского языков.
"Творчество литераторов разных национальностей в полной мере отражает культурное многообразие нашей страны и подчеркивает единство наших идеалов и ценностей", - сообщил Путин в приветствии.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Путин поздравил Константина Эрнста с 65-летием
Вчера, 18:43
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВладимир МединскийПрезидентский фонд культурных инициативРоссийский Книжный Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала