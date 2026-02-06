Государство и писатели вместе преодолевают трудности, заявил Путин

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. На базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед Россией, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Владимир Мединский. Глава государства обратился с приветствием к организаторам, участникам торжественной церемонии вручения национальной литературной премии "Слово". Текст приветствия зачитал помощник президента РФ

"Дорогие друзья, приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии "Слово" - крупнейшей литературной премии страны, как по числу участников, так и по призовому фонду", - зачитал Мединский приветствие Путина

Глава государства отметил, что престижная награда открывает для широкой читательской аудитории талантливые произведения, укрепляет авторитет признанных мастеров, дает путевку в жизнь молодым авторам.

"Сегодня на базе Союза писателей России проходит консолидация писательского сообщества, формируется литературный процесс, соответствующий масштабам эпохи. Государство и писатели вместе отвечают на вызовы, стоящие перед страной", - подчеркнул Путин.

Президент РФ отметил, что в Год единства народов России премия "Слово" вручается не только писателям, но и авторам художественных переводов. Среди номинантов переводчики с татарского, башкирского, якутского, аварского языков.