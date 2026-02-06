Читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО, заявил Путин

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Читателям важно слышать живое слово российских писателей о героях специальной военной операции, их мужестве и силе характера, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к организаторам, участникам торжественной церемонии вручения национальной литературной премии "Слово". Текст приветствия зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Отрадно, что среди произведений, попавших в финал, в число номинантов - книги о специальной военной операции. Читателям важно слышать живое слово писателя о наших героях, их мужестве и силе характера", - зачитал Мединский приветствие Путина.
Президент РФ также выразил уверенность, что церемония пройдет в теплой и дружественной атмосфере и запомнится участниками и гостями.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.
