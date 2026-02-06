Рейтинг@Mail.ru
Читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО, заявил Путин - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/putin-2072789525.html
Читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО, заявил Путин
Читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО, заявил Путин - РИА Новости, 06.02.2026
Читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО, заявил Путин
Читателям важно слышать живое слово российских писателей о героях специальной военной операции, их мужестве и силе характера, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:00:00+03:00
2026-02-06T20:00:00+03:00
общество
россия
владимир путин
владимир мединский
президентский фонд культурных инициатив
российский книжный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_0:163:2980:1839_1920x0_80_0_0_da6322d222befa337c07204a9cc616ee.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048564868.html
https://ria.ru/20191105/1560605723.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047583509_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_ff988504e8bb01a276db04e4d7ed09a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, владимир мединский, президентский фонд культурных инициатив, российский книжный союз
Общество, Россия, Владимир Путин, Владимир Мединский, Президентский фонд культурных инициатив, Российский Книжный Союз
Читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО, заявил Путин

Путин: читателям важно слышать живое слово писателей о героях СВО и их мужестве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Читателям важно слышать живое слово российских писателей о героях специальной военной операции, их мужестве и силе характера, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства обратился с приветствием к организаторам, участникам торжественной церемонии вручения национальной литературной премии "Слово". Текст приветствия зачитал помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе
16 октября 2025, 11:36
"Отрадно, что среди произведений, попавших в финал, в число номинантов - книги о специальной военной операции. Читателям важно слышать живое слово писателя о наших героях, их мужестве и силе характера", - зачитал Мединский приветствие Путина.
Президент РФ также выразил уверенность, что церемония пройдет в теплой и дружественной атмосфере и запомнится участниками и гостями.
Национальная литературная премия "Слово" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Учредителями премии выступают Российский книжный союз и Союз писателей России. Во втором сезоне на премию было подано 2050 заявок. Общий призовой фонд составляет 26 миллионов рублей.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета при президенте РФ по русскому языку - РИА Новости, 1920, 05.11.2019
Путин призвал "подтолкнуть" программу поддержки детского чтения в России
5 ноября 2019, 18:06
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВладимир МединскийПрезидентский фонд культурных инициативРоссийский Книжный Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала